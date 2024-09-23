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Fenerbahçe, Union SG maçı hazırlıklarına devam etti

Ajans Haberleri
  • 23.09.2024 14:33
  • Giriş: 23.09.2024 14:33
  • Güncelleme: 23.09.2024 14:33
Kaynak: İHA
Fenerbahçe, Union SG maçı hazırlıklarına devam etti

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nin ilk haftasında Belçika ekibi Union SG ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda core çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmaları yapan futbolcular, idmanı pas çalışması ve dar alanda çift kale maçlarla tamamladı.

Sarı-lacivertliler, Union SG maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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