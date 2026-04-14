Fenerbahçe - Vakıfbank maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda?

Sultanlar Ligi 2025/2026 sezonu playoff final serisinde heyecan doruğa ulaştı. Fenerbahçe ile Vakıfbank arasında oynanacak kritik karşılaşma, şampiyonluk düğümünü çözebilir. Serinin dördüncü maçına sahne olacak bu mücadele, voleybolseverler tarafından büyük bir merakla bekleniyor.

FENERBAHÇE - VAKIFBANK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe ile Vakıfbank arasında oynanacak Sultanlar Ligi playoff final serisinin dördüncü maçı 16 Nisan Perşembe günü saat 19:00'da başlayacak. Mücadele, İstanbul’daki Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanacak.

FENERBAHÇE - VAKIFBANK MAÇI HANGİ KANALDA?

Dev final karşılaşması TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Voleybol tutkunları, bu kritik mücadeleyi ücretsiz olarak takip edebilecek.

FİNAL SERİSİNDE SON DURUM NE?

Sultanlar Ligi playoff final serisinde şu ana kadar oynanan üç maçta Vakıfbank üstünlüğü bulunuyor. Serideki sonuçlar şu şekilde:

1. maç: Vakıfbank 3-0 kazandı

2. maç: Fenerbahçe 3-1 kazandı

3. maç: Vakıfbank 3-1 kazandı

Bu sonuçlarla birlikte Vakıfbank seride öne geçmiş durumda. Eğer Vakıfbank bu maçı kazanırsa, Sultanlar Ligi 2025/2026 sezonunun şampiyonu olacak. Fenerbahçe’nin galip gelmesi halinde ise seri 5. ve son maça taşınacak.

Fenerbahçe - Vakıfbank maçı, Sultanlar Ligi 2025/2026 sezonunun kaderini belirleyebilecek kritik bir karşılaşma olarak dikkat çekiyor. Vakıfbank’ın şampiyonluk için sahaya çıkacağı bu mücadelede, Fenerbahçe ise seriyi uzatmak için tüm gücünü ortaya koyacak. Voleybolseverleri 16 Nisan akşamı büyük bir heyecan bekliyor.