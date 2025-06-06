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Fenerbahçe, Vasilije Micic ile anlaşmaya yakın

EuroLeague şampiyonu Fenerbahçe'nin, Sırp oyun kurucu Vasilije Micic ile anlaşmaya yakın olduğu belirtildi. Fenerbahçe'nin 3 yıl için toplamda 12 milyon dolarlık bir teklif sunduğu kaydedildi.

Spor
  • 06.06.2025 12:51
  • Giriş: 06.06.2025 12:51
  • Güncelleme: 06.06.2025 13:03
Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe, Vasilije Micic ile anlaşmaya yakın

EuroLeague'de şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Beko, yeni sezon transfer çalışmalarına başladı.

Sarı lacivertlilerin tecrübeli oyuncusu Marko Guduric'in Olimpia Milano ile anlaştığı iddia edilirken, Fenerbahçe'nin Sırp oyun kurucu Vasilije Micic'i kadrosuna katmak istediği belirtildi.

Chema de Lucas'ın haberine göre Fenerbahçe'nin, Vasilije Micic ile anlaşmaya yakın olduğu ifade edildi.

Gazeteci Matteo Andreani'nin aktardığına göre ise Fenerbahçe, yıldız basketbolcu için 3 yıl için toplam 12 milyon dolarlık bir teklif sundu.

Olympiakos'un da Micic için teklif sunduğu ancak söz konusu teklifin Fenerbahçe'nin gerisinde olduğu belirtildi.

Micic, 5 sezon boyunca Anadolu Efes forması giymişti. 2021 ve 2022 yıllarında EuroLeague yaşayan Micic, iki kez de Dörtlü Final'in en değerli oyuncusu (MVP) seçilmişti.

Micic, son olarak NBA takımlarından Phoenix Suns forması giyiyordu.

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