Fenerbahçe, Vasilije Micic ile anlaşmaya yakın

EuroLeague'de şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Beko, yeni sezon transfer çalışmalarına başladı.

Sarı lacivertlilerin tecrübeli oyuncusu Marko Guduric'in Olimpia Milano ile anlaştığı iddia edilirken, Fenerbahçe'nin Sırp oyun kurucu Vasilije Micic'i kadrosuna katmak istediği belirtildi.

Chema de Lucas'ın haberine göre Fenerbahçe'nin, Vasilije Micic ile anlaşmaya yakın olduğu ifade edildi.

ÚLTIMA HORA: El Fenerbahçe está cerca de cerrar la vuelta de Vasilije Micić desde la #NBA a la #Euroleague . Euroleague Champion Fenerbahçe is close to a deal with Vasilije Micić for his #NBA comeback.

Gazeteci Matteo Andreani'nin aktardığına göre ise Fenerbahçe, yıldız basketbolcu için 3 yıl için toplam 12 milyon dolarlık bir teklif sundu.

Olympiakos'un da Micic için teklif sunduğu ancak söz konusu teklifin Fenerbahçe'nin gerisinde olduğu belirtildi.

Fenerbahçe Beko Istanbul is pushing to sign Vasilije Micic and he's close as reported by @chemadelucas.



$12 million / 3 years, the offer for the former EuroLeague MVP.



Olympiacos also submitted an offer but it's lower than the EuroLeague champions.https://t.co/Z6w7n0btbj