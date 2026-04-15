Fenerbahçe ve Anadolu Efes'in maçları hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda?
Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes, Euroleague lig sezonunun son karşılaşmasına çıkıyor. Maçların gün, saat ve kanal bilgileri haberimizde.
EuroLeague’de normal sezonun son haftasına girilirken, temsilcilerimiz Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes kritik karşılaşmalara çıkıyor. Basketbolseverlerin en çok merak ettiği “Fenerbahçe maçı ne zaman?”, “Anadolu Efes hangi gün oynuyor?” ve “EuroLeague maçları hangi kanalda?” soruları da netlik kazandı.
FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe Beko, EuroLeague 38. hafta mücadelesinde Fransa temsilcisi LDLC ASVEL’e konuk olacak.
- Maç: LDLC ASVEL - Fenerbahçe Beko
- Tarih: 16 Nisan 2026 Perşembe
- Saat: 21.00
- Yayın: S Sport 1 (canlı ve şifreli)
Play-off bileti alan sarı-lacivertli ekip, normal sezonu ilk 4 içinde tamamlayarak saha avantajını elde etmek için bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılmak istiyor.
ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Anadolu Efes ise EuroLeague normal sezonunun son maçında Yunanistan temsilcisi Panathinaikos AKTOR ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
- Maç: Panathinaikos AKTOR - Anadolu Efes
- Tarih: 17 Nisan 2026 Cuma
- Saat: 21.15
- Yayın: S Sport 1 (canlı ve şifreli)
Ligde iddiası bulunmayan Anadolu Efes, sezonu galibiyetle tamamlamayı hedeflerken, rakibi Panathinaikos ise ilk 6’ya girerek doğrudan play-off bileti almak için mücadele edecek.
EUROLEAGUE’DE SON HAFTA HEYECANI
EuroLeague’de 38. hafta maçlarıyla normal sezon tamamlanacak. Son karşılaşmaların ardından play-off ve play-in eşleşmeleri netleşecek. İlk 6 sırayı alan takımlar doğrudan play-off oynarken, 7-10 arasındaki ekipler play-in aşamasında mücadele edecek.
Basketbolseverler için kritik öneme sahip bu karşılaşmalar, hem sıralamayı hem de play-off yolunu belirleyecek.