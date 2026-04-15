Fenerbahçe ve Anadolu Efes'in maçları hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda?

EuroLeague’de normal sezonun son haftasına girilirken, temsilcilerimiz Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes kritik karşılaşmalara çıkıyor. Basketbolseverlerin en çok merak ettiği “Fenerbahçe maçı ne zaman?”, “Anadolu Efes hangi gün oynuyor?” ve “EuroLeague maçları hangi kanalda?” soruları da netlik kazandı.

FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko, EuroLeague 38. hafta mücadelesinde Fransa temsilcisi LDLC ASVEL’e konuk olacak.

Maç: LDLC ASVEL - Fenerbahçe Beko

LDLC ASVEL - Fenerbahçe Beko Tarih: 16 Nisan 2026 Perşembe

16 Nisan 2026 Perşembe Saat: 21.00

21.00 Yayın: S Sport 1 (canlı ve şifreli)

Play-off bileti alan sarı-lacivertli ekip, normal sezonu ilk 4 içinde tamamlayarak saha avantajını elde etmek için bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılmak istiyor.

ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Anadolu Efes ise EuroLeague normal sezonunun son maçında Yunanistan temsilcisi Panathinaikos AKTOR ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Maç: Panathinaikos AKTOR - Anadolu Efes

Panathinaikos AKTOR - Anadolu Efes Tarih: 17 Nisan 2026 Cuma

17 Nisan 2026 Cuma Saat: 21.15

21.15 Yayın: S Sport 1 (canlı ve şifreli)

Ligde iddiası bulunmayan Anadolu Efes, sezonu galibiyetle tamamlamayı hedeflerken, rakibi Panathinaikos ise ilk 6’ya girerek doğrudan play-off bileti almak için mücadele edecek.

EUROLEAGUE’DE SON HAFTA HEYECANI

EuroLeague’de 38. hafta maçlarıyla normal sezon tamamlanacak. Son karşılaşmaların ardından play-off ve play-in eşleşmeleri netleşecek. İlk 6 sırayı alan takımlar doğrudan play-off oynarken, 7-10 arasındaki ekipler play-in aşamasında mücadele edecek.

Basketbolseverler için kritik öneme sahip bu karşılaşmalar, hem sıralamayı hem de play-off yolunu belirleyecek.