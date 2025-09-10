Fenerbahçe ve Beşiktaş, 2000'li yıllarda 23'er farklı teknik direktörle çalıştı

Giriş / Abone Ol
Fenerbahçe'de Mourinho'nun ardından takımın başına geçen Tedesco ile birlikte 2000'li yıllarda 23 farklı teknik direktör 28 kez göreve getirildi - Beşiktaş'ta Solskjaer'in ardından yeniden göreve getirilen Sergen Yalçın ile birlikte 2000'li yıllarda 23 farklı teknik direktör görev yaptı - Her iki kulüpte 2000'li yıllarda ortalama her yıl bir teknik direktör değişimi yaşandı - Avrupa'da teknik direktör istikrarı olan kulüplerden Liverpool'un 133 yıllık tarihinde 21 farklı teknik direktör görev aldı

İSTANBUL (AA) - FATİH EREL - Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta son yıllarda teknik direktör istikrarı sağlanamazken 2000'li yıllarda her iki kulüp, 23'er farklı teknik direktörle çalıştı.

Fenerbahçe ve Beşiktaş, son 25 yılda geçici süreyle görev yapan antrenörler dışında 23'er farklı teknik adamı göreve getirdi.

İki takımın 2000'li yıllarda sözleşme imzaladığı teknik direktörler dışında Fenerbahçe'de Zeki Murat Göle, teknik adam değişimi sırasında 3 farklı kısa dönemde geçici olarak takımı çalıştırırken Beşiktaş'ta ise Serdar Topraktepe, 3 farklı dönemde geçici olarak takımın başına geçti.

Her iki kulüpte teknik direktör değişimleri arasında geçici bir süre takımı çalıştıran antrenörlerin süreleri de düşüldüğünde 2000'li yıllarda yaklaşık olarak ortalama her yıl bir teknik direktör değişimi yaşandı.

Fenerbahçe'de Portekizli teknik adam Jose Mourinho'nun ardından takımın başına geçen İtalyan çalıştırıcı Domenico Tedesco ile birlikte 2000'li yıllarda 23 farklı teknik direktör 28 kez göreve getirildi.

Sarı-lacivertlilerin 2000'li yıllardaki teknik direktörleri şöyle:

Teknik direktörGöreve başlamaGörev bitişiGörev süresi
Domenico Tedesco9 Eylül 2025--------
Jose Mourinho
1.07.202429.08.2025424 gün
İsmail Kartal
3. dönem
3.07.202330.06.2024363 gün
Jorge Jesus
1.07.202230.07.2023364 gün
İsmail Kartal
2. dönem
13.01.202230.06.2022168 gün
Vitor Pereira
2. dönem
2.07.202120.12.2021171 gün
Emre Belözoğlu
25.03.202130.06.202197 gün
Erol Bulut
30.07.202025.03.2021238 gün
Tahir Karapınar
9.06.20203.08.202055 gün
Ersun Yanal
14.12.20184.03.2020446 gün
Erwin Koeman
28.10.201814.12.201847 gün
Phillip Cocu
20.07.201828.10.2018100 gün
Aykut Kocaman
2. dönem
1.07.20179.07.2018373 gün
Dick Advocaat
17.08.201630.06.2017317 gün
Vitor Pereira
1.07.201515.08.2016411 gün
İsmail Kartal
18.08.201430.06.2015316 gün
Ersun Yanal
24.07.20139.08.2014381 gün
Aykut Kocaman9.07.201030.06.20131087 gün
Christoph Daum
2. dönem
1.07.20098.07.2010372 gün
Luis Aragones
1.07.200830.06.2009364 gün
Zico
4.07.200630.06.2008727 gün
Christoph Daum
1.07.200314.07.20061109 gün
Tamer Güney
10.04.200330.06.200381 gün
Oğuz Çetin
11.12.20026.04.2003116 gün
Werner Lorant
3.01.20029.12.2002340 gün
Mustafa Denizli
7.08.20008.01.2002519 gün
Turhan Sofuoğlu
12.01.200030.06.2000170 gün
Zdenek Zeman12.10.199912.01.200092 gün

- Beşiktaş, 2000'li yıllarda 23 farklı teknik direktörle çalıştı

Beşiktaş, Ole Gunnar Solskjaer'in ardından yeniden göreve getirilen Sergen Yalçın ile birlikte 2000'li yıllarda 23 farklı teknik direktörle 27 dönemde çalıştı.

Beşiktaş'ın 2000'li yıllardaki teknik direktörleri şunlar:

Teknik direktörGöreve başlamaGörev bitişiGörev süresi
Sergen Yalçın
2. dönem
30.08.2025......
Ole Gunnar Solskjaer
19.01.202528.08.2025221 gün
Giovanni van Bronckhorst
1.07.202430.11.2024152 gün
Fernando Santos
9.01.202413.04.202495 gün
Rıza Çalımbay
2. dönemi
10.11.202321.12.202341 gün
Burak Yılmaz
6.10.202310.11.202335 gün
Şenol Güneş
2. dönemi
28.10.20226.10.2023343 gün
Valerien Ismail
25.03.202226.10.2022215 gün
Önder Karaveli
9.12.202125.03.2022106 gün
Sergen Yalçın
29.01.20209.12.2021680 gün
Abdullah Avcı
3.07.201929.12.2020210 gün
Şenol Güneş
1.07.201530.06. 20191460 gün
Slaven Bilic
1.07.201330.06. 2015729 gün
Samet Aybaba
1.07.201230.06.2013364 gün
Tayfur Havutçu
2. dönem
4.04.201230.06. 201287 gün
Carlos Carvalhal
2.08.20112.04.2012244 gün
Tayfur Havutçu
17.03.201130.06.2011105 gün
Bernd Schuster
1.07.201015.03.2011257 gün
Mustafa Denizli
9.10.200830.06.2010629 gün
Ertuğrul Sağlam
6.07.200714.10.2008466 gün
Jean Tigana
1.11.200515.05.2007560 gün
Rıza Çalımbay
28.01.200531.10.2005276 gün
Vicente del Bosque
1.07.200427.01.2005210 gün
Mircea Lucescu
1.07.20021.05.2004670 gün
Christoph Daum
7.03.200130.06.2002480 gün
Nevio Scala
1.07.20006.03.2001248 gün
Hans-Peter Briegel
16.09.199930.06.2000288 gün

- Galatasaray'da 2000'li yıllarda 18 farklı teknik adam görev yaptı

Galatasaray ise Okan Buruk yönetiminde son 3 yılda üst üste gelen şampiyonlukların da etkisiyle istikrarlı bir çizgi gösterse de sarı-kırmızılı kulüp, 2000'li yıllarda 18 farklı teknik adamla 22 farklı dönemde çalıştı.

Galatasaray'ın 2000'li yıllardaki teknik direktörleri şöyle:

Teknik direktörGöreve başlamaGörev bitişiGörev süresi
Okan Buruk
1.07.20221160 gün
Domenec Torrent
14.01.202230.06.2022167 gün
Fatih Terim
4. dönemi
22.12.201710.01.20221480 gün
Igor Tudor
15.02.201718.12.2017306 gün
Jan Olde Riekerink
16.03.201614.02.2017335 gün
Mustafa Denizli
26.11.20151.03.201696 gün
Hamza Hamzaoğlu
1.12.201419.11.2015353 gün
Cesare Prandelli
8.07.201428.11.2014143 gün
Roberto Mancini
30.09.201330.06.2014273 gün
Fatih Terim
3. dönemi
14.07.201125.09.2013804 gün
Bülent Ünder
29.03.201130.06.201193 gün
Gheorghe Hagi
2. dönem
21.10.201024.03.2011154 gün
Frank Rijkaard
1.07.200920.10.2010476 gün
Bülent Korkmaz
25.02.200930.06.2009125 gün
Michael Skibbe
5.08.200826.02.2009205 gün
Cevat Güler
8.04.200830.06.200883 gün
Karl-Heinz Feldkamp
8.08.20078.04.2008244 gün
Eric Gerets
1.07.200530.06.2007729 gün
Gheorghe Hagi
22.03.200430.06.2005465 gün
Fatih Terim
2. dönemi
31.07.200224.03.2004602 gün
Mircea Lucescu
1.07.200030.06.2002729 gün
Fatih Terim
1.07.199630.06.20001460 gün

- Liverpool, 133 yılda daha az teknik direktörle çalıştı

İstanbul'un 3 büyük kulübü ile Avrupa'nın büyük kulüpleri kıyaslandığında teknik direktör istikrarındaki fark dikkati çekiyor.

Avrupa'da teknik direktör istikrarı olan İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'da kuruluşundan beri 21 farklı teknik direktör görev yaparken Fenerbahçe ve Beşiktaş ise sadece 2000'li yıllarda 23'er farklı teknik direktörle çalıştı.

1892'de kurulan İngiltere'nin köklü kulübü Liverpool, 133 yılda sadece 21 farklı teknik adamı 23 kez çalıştırarak istikrarlı bir görüntü çizdi.

İngiliz kulübü, 2000'li yıllarda ise sadece 7 teknik adamla çalıştı.

Liverpool'un 1892'den beri 133 yıldaki teknik direktörleri şunlar:

Teknik direktörGöreve başlamaGörev bitişiGörev süresi
Arne Slot
01.07.2024......
Jürgen Klopp
08.10.201530.06.20243188 gün
Brendan Rodgers
01.07.201204.10.20151190 gün
Kenny Dalglish
2. dönemi
08.01.201116.05.2012494 gün
Roy Hodgson
01.07.201007.01.2011190 gün
Rafael Benitez
01.07.200430.06.20102190 gün
Gerard Houllier
12.11.199830.06.20042057 gün
Roy Evans
28.01.199411.11.19981748 gün
Graeme Souness
16.04.199128.01.19941018 gün
Ronnie Moran
22.02.199115.04.199152 gün
Kenny Dalglish
01.07.198522.02.19912062 gün
Joe Fagan
01.07.198329.05.1985698 gün
Bob Paisley
26.07.197430.06.19833261 gün
Bill Shankly
14.12.195912.07.19745324 gün
Phil Taylor
05.05.195617.11.19591291 gün
Don Welsh
05.03.195104.05.19561887 gün
George Kay
06.08.193630.01.19515290 gün
George Patterson
2. dönemi
07.03.192806.08.19363074 gün
Matt McQueen
13.02.192315.02.19281828 gün
David Ashworth
17.12.191929.12.19221108 gün
George Patterson
14.09.191817.12.1919459 gün
Tom Watson17.08.189606.05.19156835 gün
John McKenna
15.03.189216.08.18961614 gün
