Fenerbahçe ve Beşiktaş, 2000'li yıllarda 23'er farklı teknik direktörle çalıştı

İSTANBUL (AA) - FATİH EREL - Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta son yıllarda teknik direktör istikrarı sağlanamazken 2000'li yıllarda her iki kulüp, 23'er farklı teknik direktörle çalıştı.

Fenerbahçe ve Beşiktaş, son 25 yılda geçici süreyle görev yapan antrenörler dışında 23'er farklı teknik adamı göreve getirdi.

İki takımın 2000'li yıllarda sözleşme imzaladığı teknik direktörler dışında Fenerbahçe'de Zeki Murat Göle, teknik adam değişimi sırasında 3 farklı kısa dönemde geçici olarak takımı çalıştırırken Beşiktaş'ta ise Serdar Topraktepe, 3 farklı dönemde geçici olarak takımın başına geçti.

Her iki kulüpte teknik direktör değişimleri arasında geçici bir süre takımı çalıştıran antrenörlerin süreleri de düşüldüğünde 2000'li yıllarda yaklaşık olarak ortalama her yıl bir teknik direktör değişimi yaşandı.

Fenerbahçe'de Portekizli teknik adam Jose Mourinho'nun ardından takımın başına geçen İtalyan çalıştırıcı Domenico Tedesco ile birlikte 2000'li yıllarda 23 farklı teknik direktör 28 kez göreve getirildi.

Sarı-lacivertlilerin 2000'li yıllardaki teknik direktörleri şöyle:

Teknik direktör Göreve başlama Görev bitişi Görev süresi Domenico Tedesco 9 Eylül 2025 ---- ---- Jose Mourinho 1.07.2024 29.08.2025 424 gün İsmail Kartal 3. dönem 3.07.2023 30.06.2024 363 gün Jorge Jesus 1.07.2022 30.07.2023 364 gün İsmail Kartal 2. dönem 13.01.2022 30.06.2022 168 gün Vitor Pereira 2. dönem 2.07.2021 20.12.2021 171 gün Emre Belözoğlu 25.03.2021 30.06.2021 97 gün Erol Bulut 30.07.2020 25.03.2021 238 gün Tahir Karapınar 9.06.2020 3.08.2020 55 gün Ersun Yanal 14.12.2018 4.03.2020 446 gün Erwin Koeman 28.10.2018 14.12.2018 47 gün Phillip Cocu 20.07.2018 28.10.2018 100 gün Aykut Kocaman 2. dönem 1.07.2017 9.07.2018 373 gün Dick Advocaat 17.08.2016 30.06.2017 317 gün Vitor Pereira 1.07.2015 15.08.2016 411 gün İsmail Kartal 18.08.2014 30.06.2015 316 gün Ersun Yanal 24.07.2013 9.08.2014 381 gün Aykut Kocaman 9.07.2010 30.06.2013 1087 gün Christoph Daum 2. dönem 1.07.2009 8.07.2010 372 gün Luis Aragones 1.07.2008 30.06.2009 364 gün Zico 4.07.2006 30.06.2008 727 gün Christoph Daum 1.07.2003 14.07.2006 1109 gün Tamer Güney 10.04.2003 30.06.2003 81 gün Oğuz Çetin 11.12.2002 6.04.2003 116 gün Werner Lorant 3.01.2002 9.12.2002 340 gün Mustafa Denizli 7.08.2000 8.01.2002 519 gün Turhan Sofuoğlu 12.01.2000 30.06.2000 170 gün Zdenek Zeman 12.10.1999 12.01.2000 92 gün

- Beşiktaş, 2000'li yıllarda 23 farklı teknik direktörle çalıştı

Beşiktaş, Ole Gunnar Solskjaer'in ardından yeniden göreve getirilen Sergen Yalçın ile birlikte 2000'li yıllarda 23 farklı teknik direktörle 27 dönemde çalıştı.

Beşiktaş'ın 2000'li yıllardaki teknik direktörleri şunlar:

Teknik direktör Göreve başlama Görev bitişi Görev süresi Sergen Yalçın 2. dönem 30.08.2025 ... ... Ole Gunnar Solskjaer 19.01.2025 28.08.2025 221 gün Giovanni van Bronckhorst 1.07.2024 30.11.2024 152 gün Fernando Santos 9.01.2024 13.04.2024 95 gün Rıza Çalımbay 2. dönemi 10.11.2023 21.12.2023 41 gün Burak Yılmaz 6.10.2023 10.11.2023 35 gün Şenol Güneş 2. dönemi 28.10.2022 6.10.2023 343 gün Valerien Ismail 25.03.2022 26.10.2022 215 gün Önder Karaveli 9.12.2021 25.03.2022 106 gün Sergen Yalçın 29.01.2020 9.12.2021 680 gün Abdullah Avcı 3.07.2019 29.12.2020 210 gün Şenol Güneş 1.07.2015 30.06. 2019 1460 gün Slaven Bilic 1.07.2013 30.06. 2015 729 gün Samet Aybaba 1.07.2012 30.06.2013 364 gün Tayfur Havutçu 2. dönem 4.04.2012 30.06. 2012 87 gün Carlos Carvalhal 2.08.2011 2.04.2012 244 gün Tayfur Havutçu 17.03.2011 30.06.2011 105 gün Bernd Schuster 1.07.2010 15.03.2011 257 gün Mustafa Denizli 9.10.2008 30.06.2010 629 gün Ertuğrul Sağlam 6.07.2007 14.10.2008 466 gün Jean Tigana 1.11.2005 15.05.2007 560 gün Rıza Çalımbay 28.01.2005 31.10.2005 276 gün Vicente del Bosque 1.07.2004 27.01.2005 210 gün Mircea Lucescu 1.07.2002 1.05.2004 670 gün Christoph Daum 7.03.2001 30.06.2002 480 gün Nevio Scala 1.07.2000 6.03.2001 248 gün Hans-Peter Briegel 16.09.1999 30.06.2000 288 gün

- Galatasaray'da 2000'li yıllarda 18 farklı teknik adam görev yaptı

Galatasaray ise Okan Buruk yönetiminde son 3 yılda üst üste gelen şampiyonlukların da etkisiyle istikrarlı bir çizgi gösterse de sarı-kırmızılı kulüp, 2000'li yıllarda 18 farklı teknik adamla 22 farklı dönemde çalıştı.

Galatasaray'ın 2000'li yıllardaki teknik direktörleri şöyle:

Teknik direktör Göreve başlama Görev bitişi Görev süresi Okan Buruk 1.07.2022 1160 gün Domenec Torrent 14.01.2022 30.06.2022 167 gün Fatih Terim 4. dönemi 22.12.2017 10.01.2022 1480 gün Igor Tudor 15.02.2017 18.12.2017 306 gün Jan Olde Riekerink 16.03.2016 14.02.2017 335 gün Mustafa Denizli 26.11.2015 1.03.2016 96 gün Hamza Hamzaoğlu 1.12.2014 19.11.2015 353 gün Cesare Prandelli 8.07.2014 28.11.2014 143 gün Roberto Mancini 30.09.2013 30.06.2014 273 gün Fatih Terim 3. dönemi 14.07.2011 25.09.2013 804 gün Bülent Ünder 29.03.2011 30.06.2011 93 gün Gheorghe Hagi 2. dönem 21.10.2010 24.03.2011 154 gün Frank Rijkaard 1.07.2009 20.10.2010 476 gün Bülent Korkmaz 25.02.2009 30.06.2009 125 gün Michael Skibbe 5.08.2008 26.02.2009 205 gün Cevat Güler 8.04.2008 30.06.2008 83 gün Karl-Heinz Feldkamp 8.08.2007 8.04.2008 244 gün Eric Gerets 1.07.2005 30.06.2007 729 gün Gheorghe Hagi 22.03.2004 30.06.2005 465 gün Fatih Terim 2. dönemi 31.07.2002 24.03.2004 602 gün Mircea Lucescu 1.07.2000 30.06.2002 729 gün Fatih Terim 1.07.1996 30.06.2000 1460 gün

- Liverpool, 133 yılda daha az teknik direktörle çalıştı

İstanbul'un 3 büyük kulübü ile Avrupa'nın büyük kulüpleri kıyaslandığında teknik direktör istikrarındaki fark dikkati çekiyor.

Avrupa'da teknik direktör istikrarı olan İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'da kuruluşundan beri 21 farklı teknik direktör görev yaparken Fenerbahçe ve Beşiktaş ise sadece 2000'li yıllarda 23'er farklı teknik direktörle çalıştı.

1892'de kurulan İngiltere'nin köklü kulübü Liverpool, 133 yılda sadece 21 farklı teknik adamı 23 kez çalıştırarak istikrarlı bir görüntü çizdi.

İngiliz kulübü, 2000'li yıllarda ise sadece 7 teknik adamla çalıştı.

Liverpool'un 1892'den beri 133 yıldaki teknik direktörleri şunlar: