Fenerbahçe ve Beşiktaş, 2000'li yıllarda 23'er farklı teknik direktörle çalıştı

İSTANBUL (AA) - FATİH EREL - Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta son yıllarda teknik direktör istikrarı sağlanamazken 2000'li yıllarda her iki kulüp, 23'er farklı teknik direktörle çalıştı.
Fenerbahçe ve Beşiktaş, son 25 yılda geçici süreyle görev yapan antrenörler dışında 23'er farklı teknik adamı göreve getirdi.
İki takımın 2000'li yıllarda sözleşme imzaladığı teknik direktörler dışında Fenerbahçe'de Zeki Murat Göle, teknik adam değişimi sırasında 3 farklı kısa dönemde geçici olarak takımı çalıştırırken Beşiktaş'ta ise Serdar Topraktepe, 3 farklı dönemde geçici olarak takımın başına geçti.
Her iki kulüpte teknik direktör değişimleri arasında geçici bir süre takımı çalıştıran antrenörlerin süreleri de düşüldüğünde 2000'li yıllarda yaklaşık olarak ortalama her yıl bir teknik direktör değişimi yaşandı.
Fenerbahçe'de Portekizli teknik adam Jose Mourinho'nun ardından takımın başına geçen İtalyan çalıştırıcı Domenico Tedesco ile birlikte 2000'li yıllarda 23 farklı teknik direktör 28 kez göreve getirildi.
Sarı-lacivertlilerin 2000'li yıllardaki teknik direktörleri şöyle:
|Teknik direktör
|Göreve başlama
|Görev bitişi
|Görev süresi
|Domenico Tedesco
|9 Eylül 2025
|----
|----
|1.07.2024
|29.08.2025
|424 gün
|3.07.2023
|30.06.2024
|363 gün
|1.07.2022
|30.07.2023
|364 gün
|13.01.2022
|30.06.2022
|168 gün
|2.07.2021
|20.12.2021
|171 gün
|25.03.2021
|30.06.2021
|97 gün
|30.07.2020
|25.03.2021
|238 gün
|9.06.2020
|3.08.2020
|55 gün
|14.12.2018
|4.03.2020
|446 gün
|28.10.2018
|14.12.2018
|47 gün
|20.07.2018
|28.10.2018
|100 gün
|1.07.2017
|9.07.2018
|373 gün
|17.08.2016
|30.06.2017
|317 gün
|1.07.2015
|15.08.2016
|411 gün
|18.08.2014
|30.06.2015
|316 gün
|24.07.2013
|9.08.2014
|381 gün
|Aykut Kocaman
|9.07.2010
|30.06.2013
|1087 gün
|1.07.2009
|8.07.2010
|372 gün
|1.07.2008
|30.06.2009
|364 gün
|4.07.2006
|30.06.2008
|727 gün
|1.07.2003
|14.07.2006
|1109 gün
|10.04.2003
|30.06.2003
|81 gün
|11.12.2002
|6.04.2003
|116 gün
|3.01.2002
|9.12.2002
|340 gün
|7.08.2000
|8.01.2002
|519 gün
|12.01.2000
|30.06.2000
|170 gün
|Zdenek Zeman
|12.10.1999
|12.01.2000
|92 gün
- Beşiktaş, 2000'li yıllarda 23 farklı teknik direktörle çalıştı
Beşiktaş, Ole Gunnar Solskjaer'in ardından yeniden göreve getirilen Sergen Yalçın ile birlikte 2000'li yıllarda 23 farklı teknik direktörle 27 dönemde çalıştı.
Beşiktaş'ın 2000'li yıllardaki teknik direktörleri şunlar:
|Teknik direktör
|Göreve başlama
|Görev bitişi
|Görev süresi
|30.08.2025
|...
|...
|19.01.2025
|28.08.2025
|221 gün
|1.07.2024
|30.11.2024
|152 gün
|9.01.2024
|13.04.2024
|95 gün
|10.11.2023
|21.12.2023
|41 gün
|6.10.2023
|10.11.2023
|35 gün
|28.10.2022
|6.10.2023
|343 gün
|25.03.2022
|26.10.2022
|215 gün
|9.12.2021
|25.03.2022
|106 gün
|29.01.2020
|9.12.2021
|680 gün
|3.07.2019
|29.12.2020
|210 gün
|1.07.2015
|30.06. 2019
|1460 gün
|1.07.2013
|30.06. 2015
|729 gün
|1.07.2012
|30.06.2013
|364 gün
|4.04.2012
|30.06. 2012
|87 gün
|2.08.2011
|2.04.2012
|244 gün
|17.03.2011
|30.06.2011
|105 gün
|1.07.2010
|15.03.2011
|257 gün
|9.10.2008
|30.06.2010
|629 gün
|6.07.2007
|14.10.2008
|466 gün
|1.11.2005
|15.05.2007
|560 gün
|28.01.2005
|31.10.2005
|276 gün
|1.07.2004
|27.01.2005
|210 gün
|1.07.2002
|1.05.2004
|670 gün
|7.03.2001
|30.06.2002
|480 gün
|1.07.2000
|6.03.2001
|248 gün
|16.09.1999
|30.06.2000
|288 gün
- Galatasaray'da 2000'li yıllarda 18 farklı teknik adam görev yaptı
Galatasaray ise Okan Buruk yönetiminde son 3 yılda üst üste gelen şampiyonlukların da etkisiyle istikrarlı bir çizgi gösterse de sarı-kırmızılı kulüp, 2000'li yıllarda 18 farklı teknik adamla 22 farklı dönemde çalıştı.
Galatasaray'ın 2000'li yıllardaki teknik direktörleri şöyle:
|Teknik direktör
|Göreve başlama
|Görev bitişi
|Görev süresi
|1.07.2022
|1160 gün
|14.01.2022
|30.06.2022
|167 gün
|22.12.2017
|10.01.2022
|1480 gün
|15.02.2017
|18.12.2017
|306 gün
|16.03.2016
|14.02.2017
|335 gün
|26.11.2015
|1.03.2016
|96 gün
|1.12.2014
|19.11.2015
|353 gün
|8.07.2014
|28.11.2014
|143 gün
|30.09.2013
|30.06.2014
|273 gün
|14.07.2011
|25.09.2013
|804 gün
|29.03.2011
|30.06.2011
|93 gün
|21.10.2010
|24.03.2011
|154 gün
|1.07.2009
|20.10.2010
|476 gün
|25.02.2009
|30.06.2009
|125 gün
|5.08.2008
|26.02.2009
|205 gün
|8.04.2008
|30.06.2008
|83 gün
|8.08.2007
|8.04.2008
|244 gün
|1.07.2005
|30.06.2007
|729 gün
|22.03.2004
|30.06.2005
|465 gün
|31.07.2002
|24.03.2004
|602 gün
|1.07.2000
|30.06.2002
|729 gün
|1.07.1996
|30.06.2000
|1460 gün
- Liverpool, 133 yılda daha az teknik direktörle çalıştı
İstanbul'un 3 büyük kulübü ile Avrupa'nın büyük kulüpleri kıyaslandığında teknik direktör istikrarındaki fark dikkati çekiyor.
Avrupa'da teknik direktör istikrarı olan İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'da kuruluşundan beri 21 farklı teknik direktör görev yaparken Fenerbahçe ve Beşiktaş ise sadece 2000'li yıllarda 23'er farklı teknik direktörle çalıştı.
1892'de kurulan İngiltere'nin köklü kulübü Liverpool, 133 yılda sadece 21 farklı teknik adamı 23 kez çalıştırarak istikrarlı bir görüntü çizdi.
İngiliz kulübü, 2000'li yıllarda ise sadece 7 teknik adamla çalıştı.
Liverpool'un 1892'den beri 133 yıldaki teknik direktörleri şunlar:
|Teknik direktör
|Göreve başlama
|Görev bitişi
|Görev süresi
|01.07.2024
|...
|...
|08.10.2015
|30.06.2024
|3188 gün
|01.07.2012
|04.10.2015
|1190 gün
|08.01.2011
|16.05.2012
|494 gün
|01.07.2010
|07.01.2011
|190 gün
|01.07.2004
|30.06.2010
|2190 gün
|12.11.1998
|30.06.2004
|2057 gün
|28.01.1994
|11.11.1998
|1748 gün
|16.04.1991
|28.01.1994
|1018 gün
|22.02.1991
|15.04.1991
|52 gün
|01.07.1985
|22.02.1991
|2062 gün
|01.07.1983
|29.05.1985
|698 gün
|26.07.1974
|30.06.1983
|3261 gün
|14.12.1959
|12.07.1974
|5324 gün
|05.05.1956
|17.11.1959
|1291 gün
|05.03.1951
|04.05.1956
|1887 gün
|06.08.1936
|30.01.1951
|5290 gün
|George Patterson
|2. dönemi
|07.03.1928
|06.08.1936
|3074 gün
|13.02.1923
|15.02.1928
|1828 gün
|17.12.1919
|29.12.1922
|1108 gün
|14.09.1918
|17.12.1919
|459 gün
|Tom Watson
|17.08.1896
|06.05.1915
|6835 gün
|15.03.1892
|16.08.1896
|1614 gün