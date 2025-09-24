Fenerbahçe ve Beşiktaş Cumhurbaşkanlığı Kupası için parkede

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve ING Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe Beko ile her iki organizasyonun ikincisi Beşiktaş GAİN, Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda bugün karşı karşıya gelecek.

Sinan Erdem Spor Salonu’nda 20.30’da başlayacak maç beIN Sports 5’ten yayınlanacak.

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, “Kazanmak için elimizden geleni yapacağız” derken, Beşiktaş koçu Alimpijevic, “Tek maçta kupa almak çok zor ve önemli” ifadesini kullandı.

İlki 1985’te oynanan Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı Fenerbahçe Beko 7 kez müzesine götürdü. Kupada 19'uncu kez boy gösterecek olan sarı-lacivertliler, son şampiyonluğunu 2017 yılında kazanmıştı.

Beşiktaş Gain ise biri 1987’de diğeri ise 2012’de olmak üzere iki kez finalde boy gösterdi. Siyah-beyazlılar, 2012’de Anadolu Efes‘i 77-75 mağlup ederek kupayı kazanma fırsatı yakaladı.