Fenerbahçe ve Beşiktaş FIBA Süper Kupa finalinde

Spor Servisi

Basketbolda FIBA Kadınlar Süper Kupa 2024'ün şampiyonu Türkiye'den iki takımın derbisiyle belli olacak. Kadın basketbolunda geçen sezonun FIBA Avrupa Ligi şampiyonu Fenerbahçe ile FIBA Avrupa Kupası finalisti Beşiktaş, Süper Kupa için bugün Basketbol Gelişim Merkezi'nde saat 19.00'da karşı karşıya geliyor.

Son şampiyon Fenerbahçe, 2023'te Fransa'nın LDLC ASVEL Feminin takımını Lyon'da yapılan maçta 109-52 gibi farklı bir skorla mağlup ederek kupaya uzandı. Beşiktaş ise tarihinde ilk kez Süper Kupa maçına çıkacak. FIBA Avrupa Kupası şampiyonu İngiliz ekip London Lions, organizasyondan çekilme kararı aldığı için Beşiktaş kupada oynama hakkını kazanmıştı.

FIBA Kadınlar Süper Kupa'yı ilk kez mücadele ettiği geçen sezon kazanan Fenerbahçe, aynı zamanda kupa tarihinde 100 sayı barajını geçen ilk takım oldu.