Türkiye Kupası'nda yarın oynanacak maçların hakemleri açıklandı. Gaziantep FK-Fenerbahçe mücadelesini Adnan Deniz Kayatepe, Beşiktaş-Çaykur Rizespor karşılaşmasını ise Kadir Sağlam yönetecek.

  • 03.03.2026 12:18
  • Giriş: 03.03.2026 12:18
  • Güncelleme: 03.03.2026 12:21
Kaynak: AA
Fenerbahçe ve Beşiktaş maçlarının hakemleri belli oldu

Türkiye Kupası grup aşamasının 4. ve son haftasında yarın oynanacak müsabakalarda düdük çalacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun açıklamasına göre kupada yarın oynanacak maçlarda görev alacak hakemler şöyle:

14.30 Erzurumspor FK-Keçiörengücü: Hakan Ülker

20.30 Gaziantep FK-Fenerbahçe: Adnan Deniz Kayatepe

20.30 Beşiktaş-Çaykur Rizespor: Kadir Sağlam

20.30 Beyoğlu Yeni Çarşı-Kocaelispor: Melih Aldemir

