Fenerbahçe ve Beşiktaş maçlarının hakemleri belli oldu
Türkiye Kupası'nda yarın oynanacak maçların hakemleri açıklandı. Gaziantep FK-Fenerbahçe mücadelesini Adnan Deniz Kayatepe, Beşiktaş-Çaykur Rizespor karşılaşmasını ise Kadir Sağlam yönetecek.
Kaynak: AA
Türkiye Kupası grup aşamasının 4. ve son haftasında yarın oynanacak müsabakalarda düdük çalacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun açıklamasına göre kupada yarın oynanacak maçlarda görev alacak hakemler şöyle:
14.30 Erzurumspor FK-Keçiörengücü: Hakan Ülker
20.30 Gaziantep FK-Fenerbahçe: Adnan Deniz Kayatepe
20.30 Beşiktaş-Çaykur Rizespor: Kadir Sağlam
20.30 Beyoğlu Yeni Çarşı-Kocaelispor: Melih Aldemir