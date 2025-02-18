Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa Ligi maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında 20 Şubat Perşembe günü oynanacak Galatasaray-AZ Alkmaar ve Anderlecht-Fenerbahçe maçlarının hakemleri belli oldu.

Galatasaray'ın deplasmanda 4-1 kaybettiği AZ Alkmaar maçının rövanşı 20 Şubat'ta RAMS Park'ta saat 20.45'te başlayacak ve mücadelede İngiliz hakem Anthony Taylor düdük çalacak.

Taylor'ın yardımcılıklarını Gary Beswick ve Ian Hussin üstlenecek.

Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini Sam Barrott yapacak.

Mücadelede Darren England VAR, Stuart Attwell AVAR olarak görev alacak.

Sarı-kırmızılı takım, ilk maçta konuk olduğu Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'a 4-1 mağlup olmuştu.

Fenerbahçe'nin Ülker Stadyumu'nda 3-0 kazandığı Anderlecht maçının rövanşı 20 Şubat'ta Lotto Park'ta 23.00'te başlayacak ve karşılaşmayı İsviçreli hakem Sandro Scharer yönetecek.

Scharer'in yardımcılıklarını Stephane De Almeida ve Jonas Erni üstlenecek.

Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini Luca Cibelli yapacak. Mücadelede Lukas Fahndrich VAR, Lionel Tschudi de AVAR olarak görev alacak.

Sarı-laciverliler, Belçika temsilcisini İstanbul'daki ilk maçta 3-0 mağlup etmişti.