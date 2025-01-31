Fenerbahçe ve Galatasaray'ın muhtemel rakipleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu.

Kupada lig etabını dün (30 Ocak Perşembe) oynanan müsabakalarla sona erdi.

UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasını 14'üncü sırada tamamlayan Galatasaray ile 24'üncü sırada tamamlayan Fenerbahçe'ye play-off yolundan devam edecek.

Lig aşamasını 26'ncı sırada tamamlayan Beşiktaş ise kupaya veda etti.

GALATASARAY VE FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ KİM?

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri de belli oldu.

Lig etabını 14. sırada bitiren sarı-kırmızlılar, play-off turu kura çekiminde lig etabını 19. tamamlayan Hollanda ekibi AZ Alkmaar veya 20. basamakta yer alan Danimarka temsilcisi Midtjylland ile eşleşecek.

Sarı-kırmızılılar, play-off'u geçmesi halinde son 16 turunda Manchester United veya Tottenham'ın rakibi olacak.

Lig etabını 24. sırada noktalayarak son sıradan play-off biletii alan Fenerbahçe ise ilk etabı 9. sırada bitiren Norveç ekibi Bodo/Glimt ya da 10. basamaktan play-off'a giren Belçika ekibi Anderlecht ile rakip olacak.

Sarı-lacivertliler play-off'u geçmesi durumunda son 16 turunda Olympiakos ya da Rangers ile karşı karşıya gelecek.

KURA ÇEKİMİ BUGÜN 15.00'TE

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu kura çekimi bugün TSİ 15.00'te gerçekleştirilecek. Play-off'ta ilk maçlar 13 Şubat, rövanş karşılaşmaları ise 20 Şubat’ta oynanacak.