Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna kalmak için play-off mücadelesi verecek olan Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu play-off'ta Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Anderlecht ile eşleşti.

UEFA Avrupa Ligi'nde 'lig etabı' dün (30 Ocak Perşembe) oynanan 18 maçla sona ererken, temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray, play-off turunda mücadele etmeye hak kazandı.

Play-off mücadeleleri 13 Şubat ve 20 Şubat'ta oynanacak.

Turnuvada play-off eşleşmeleri şu şekilde:

Fenerbahçe-Anderlecht

Galatasaray-AZ Alkmaar

Porto-Roma

Ferencvaros-Viktoria Plzen

Real Sociedad-Midtjylland

Ajax-Union St. Gilloise

PAOK-FCSB

Twente-Bodo Glimt