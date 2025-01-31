Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu play-off'ta Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile Fenerbahçe ise Belçika takımı Anderlecht ile eşleşti.
Kaynak: Spor Servisi
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna kalmak için play-off mücadelesi verecek olan Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu.
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu play-off'ta Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Anderlecht ile eşleşti.
UEFA Avrupa Ligi'nde 'lig etabı' dün (30 Ocak Perşembe) oynanan 18 maçla sona ererken, temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray, play-off turunda mücadele etmeye hak kazandı.
Play-off mücadeleleri 13 Şubat ve 20 Şubat'ta oynanacak.
Turnuvada play-off eşleşmeleri şu şekilde:
Fenerbahçe-Anderlecht
Galatasaray-AZ Alkmaar
Porto-Roma
Ferencvaros-Viktoria Plzen
Real Sociedad-Midtjylland
Ajax-Union St. Gilloise
PAOK-FCSB
Twente-Bodo Glimt