Fenerbahçe ve Galatasaray, Tottenham'ın yıldızı için yarışta

Mathys Tel, Bayern Münih’ten 30 milyon sterlin bonservis bedeliyle transfer edilmesinin ardından Thomas Frank yönetiminde yeterince forma şansı bulamamasından duyduğu rahatsızlığı Tottenham’a iletti ve sezon sonuna kadar kiralık olarak ayrılmaya açık olduğunu bildirdi.

The Guardian'da yer alan habere göre, 20 yaşındaki hücum oyuncusunu sezon sonuna kadar kiralamak için Paris FC ile Türkiye’den Fenerbahçe ve Galatasaray’ın da ilgi gösterdiği öğrenildi.

TOTTENHAM AYRILIĞA SICAK DEĞİL

İtalya ve İspanya’dan kulüplerin de Tottenham ile temasa geçtiği gelen bilgiler arasında. Ancak Tottenham’ın, Brennan Johnson’ı 35 milyon sterlin karşılığında Crystal Palace’a satmasının ardından, Tel’in ayrılığına sıcak bakmadığı belirtildi.

Cumartesi günü FA Cup’ta Aston Villa’ya 2-1 kaybedilen maçta ilk 11’de sahaya çıkan Tel, Didier Deschamps’ın Dünya Kupası kadrosuna girme hedefi doğrultusunda düzenli oynayabileceği bir ortam arıyor.

Kısa süre önce Fransa 21 Yaş Altı Milli Takımı’nın kaptanlığına getirilen genç futbolcu, bu sezon Premier Lig’de ilk 11’de çıktığı beş maçta iki gol atarken, sonradan oyuna girdiği dokuz lig maçında ise bir gol kaydetti. Tel, geçen sezonun ikinci yarısını Tottenham’da kiralık olarak geçirmiş, ancak Avrupa Ligi finalinde forma şansı bulamamıştı.