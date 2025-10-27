FENERBAHÇE ve GAZİANTEP İLK 11 BELLİ OLDU! | Kadroda sürpriz isimler! Gaziantep FK – Fenerbahçe maçı ne zaman ve saat kaçta? Maçın hakemi kim? (Süper Lig 10. Hafta)

Gaziantep FK – Fenerbahçe maçı ne zaman ve saat kaçta oynanacak? Karşılaşma hangi kanalda yayınlanacak? Gaziantep Fenerbahçe maç kadrosu nasıl, hangi futbolcular sakat veya cezalı? Süper Lig puan durumu ve tüm detaylar haberimizde.

27.10.2025 19:31

Güncelleme: 27.10.2025 19:31 Kaynak: Haber Merkezi

Foto: Depophotos