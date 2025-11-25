Fenerbahçe ve Samsunspor'un Avrupa maçlarının hakemleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde mücadele eden temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Samsunspor'un bu hafta oynayacağı maçlarında hakemler açıklandı.

Fenerbahçe-Ferençvaroş maçını İspanyol hakem Ricardo de Burgos yönetecek. De Burgos'un yardımcılıklarını İspanya Futbol Federasyonun'dan Iker De Francisco ve Asier Pérez De Mendiola üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Adrian Cordero, VAR hakemi ise Cesar Soto Grado olacak.

Breidablik-Samsunspor maçını Ukraynalı hakem Denys Shurman yönetecek.