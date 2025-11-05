Fenerbahçe, Viktoria Plzen deplasmanında

Doğukan DEMİRKIRDI / PLZEN (Çekya), (DHA)- FENERBAHÇE, UEFA Avrupa Ligi'nin 4’üncü haftasında yarın deplasmanda Çekya ekibi Viktoria Plzen ile karşılaşacak. Mesta Stadı'nda TSİ 23.00'te oynanacak maçta Hollandalı Futbol Federasyonu’ndan Allard Lindhout düdük çalacak. Allard Lindhout'un yardımcılıklarını Rogier Honig ve Johan Balder üstlenecek. Karşılaşmada dördüncü hakem olarak ise Jannick Van Der Laan görev yapacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde 2025-2026 sezonuna Hırvatistan ekibi Dinamo Zagreb'e 3-1 mağlup olarak başlayan Fenerbahçe, daha sonra sahasında oynadığı Nice ve Stuttgart maçlarını kazanarak 6 puana ulaştı. Süper Lig’de de performansını yükselten sarı-lacivertli ekip, zorlu Çekya deplasmanından galip ayrılarak puanını 9'a yükseltme istiyor.

SARI-LACİVERTLİLERDE HEDEF DEPLASMANDA GALİBİYET

Sarı-lacivertli ekip, bu sezon Avrupa'da deplasman maçlarında henüz galibiyet yaşayamadı. Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3’üncü Eleme Turu müsabakasında deplasmanda Hollanda'nın Feyenoord takımına 2-1 mağlup olmuştu. UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu’nda da Portekiz'de Benfica'ya karşı oynayan Fenerbahçe, maçtan 1-0 mağlup ayrıldı. 2 maçı da Jose Mourinho yönetiminde kaybeden Fenerbahçe, teknik direktör değişikliğinin ardından Domenico Tedesco yönetiminde ise Avrupa tek karşılaşmada mücadele etti. Domenico Tedesco yönetimindeki sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Hırvatistan ekibi Dinamo Zagreb'e deplasmanda 3-1 mağlup oldu. Sarı-lacivertliler, Plzen deplasmanından galibiyet çıkararak ilk 8 hedefini sürdürmek istiyor.

SARI-LACİVERTLİLERDE EKSİK YOK

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nin 4’üncü haftasında oynayacağı Viktoria Plzen deplasmanına eksiksiz çıkacak. Sarı-lacivertlilerde, kadro dışı olan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun dışında UEFA listesine bildirilmeyen isimlerin dışında eksik bulunmuyor.

2013'TE KAZANAN FENERBAHÇE OLMUŞTU

Fenerbahçe ile Viktoria Plzen daha önce UEFA Avrupa Ligi 2012-2013 sezonunda son 16 turunda eşleşmişti. Sarı-lacivertli ekip, deplasmanda oynanan ilk karşılaşmada 1-0 kazanmış rövanşta ise kendi sahasında rakibi ile 1-1 berabere kalarak çeyrek finale kalmıştı.