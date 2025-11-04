Giriş / Abone Ol
Ajans Haberleri
  • 04.11.2025 16:05
Kaynak: AA
Fenerbahçe, Viktoria Plzen maçının hazırlıklarına devam etti

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında 6 Kasım Perşembe günü deplasmanda Çekya ekibi Viktoria Plzen ile oynayacağı maçın hazırlıklarını öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki idman, salonda core çalışmalarıyla başladı.

Isınma, çabukluk ve koordinasyon çalışması yapan futbolcular, antrenmanı taktiksel ve bireysel organizasyonlarla tamamladı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak ve Çekya'ya gidecek.

