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Fenerbahçe yarın Kayserispor'u ağırlayacak

Ajans Haberleri
  • 19.04.2025 11:22
  • Giriş: 19.04.2025 11:22
  • Güncelleme: 19.04.2025 11:22
Kaynak: AA
Fenerbahçe yarın Kayserispor'u ağırlayacak

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında yarın Bellona Kayserispor ile karşı karşıya gelecek.

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.

Haftaya liderin 3 puan gerisinde giren Fenerbahçe, rakibinin kazandığı haftada Kayserispor'u yenerek zirve yarışını sürdürmeyi hedefliyor.

Teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki sarı-lacivertlilerin geride kalan 29 maçta 71 puanı bulunuyor.

Fenerbahçe, sezonun ilk bölümünde rakibini deplasmanda 6-2 mağlup etmişti.

- Tek eksik Mert Hakan

Fenerbahçe'de zorlu müsabaka öncesinde tek eksik bulunuyor.

Sarı-lacivertlilerde hafif sakatlığı bulunan Mert Hakan Yandaş'ın müsabakada yer alması beklenmiyor.

- Amrabat teknik heyete bağlı

Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan Sofyan Amrabat, çalışmalara başladı.

Faslı orta sahanın Kayseri karşısında oynayıp oynamayacağına teknik heyet karar verecek.

- 6 oyuncu sarı kart ceza sınırında

Fenerbahçe'de Kayserispor maçı öncesinde 6 isim kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-lacivertli takımda Sofyan Amrabat, Filip Kostic, Allan Saint-Maximin, Çağlar Söyüncü, Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Kahveci, yarın oynanacak müsabakada kart görmeleri halinde Gaziantep deplasmanında takımlarını yalnız bırakacak.

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