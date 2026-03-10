Fenerbahçe yaz transferi için forvet hedefini belirledi iddiası

Fenerbahçe’nin yaz transfer dönemi için hücum hattına yönelik çalışmalarını sürdürdüğü ve Almanya Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim’da forma giyen Fisnik Asllani’yi gündemine aldığı ileri sürüldü.

Ara transfer döneminde 19 yaşındaki Sidiki Cherif’i kadrosuna katan sarı-lacivertli ekipte, yeni sezon planlamasında santrfor takviyesinin öncelikli hedefler arasında yer aldığı belirtiliyor.

Bu doğrultuda Fenerbahçe’nin, Hoffenheim’da oynayan 23 yaşındaki forvet Fisnik Asllani’yi yakından takip ettiği iddia edildi.

CHELSEA DE TAKİPTE

Kosovan Football’da yer alan habere göre Fenerbahçe’nin yanı sıra İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea’nin de genç oyuncuyla ilgilendiği ifade edildi. Sarı-lacivertlilerin yaz transfer döneminde oyuncu için resmi adım atabileceği öne sürüldü.

8 Ağustos 2002’de Almanya’nın Berlin kentinde doğan Fisnik Asllani, milli takım tercihini Kosova’dan yana kullandı. 1.91 boyundaki santrfor, kariyerini Hoffenheim’da sürdürüyor ve merkez forvet pozisyonunda görev yapıyor.

17 GOLE KATKI VERDİ

Hoffenheim yönetimi, oyuncunun sözleşmesini Temmuz 2025’te 2029 yılına kadar uzatmıştı. Bu sezon Alman ekibiyle 26 karşılaşmaya çıkan Asllani, 9 gol ve 8 asistle toplam 17 gole doğrudan katkı sağladı. 23 yaşındaki futbolcunun piyasa değeri ise yaklaşık 30 milyon avro olarak gösteriliyor.