Fenerbahçe yaz transferi için golcü adaylarını belirledi

Süper Lig’de şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe, yeni sezon planlamasında forvet hattını güçlendirmeyi hedefliyor.

Sarı-lacivertli yönetimin, mevcut kadroda yer alan Yusuf En-Nesyri’den skor katkısı almasına rağmen performans anlamında beklentilerin tam karşılanmadığı gerekçesiyle yaz transfer döneminde yeni bir golcü hamlesine hazırlandığı iddia edildi.

SARAN İKİ İSİME ODAKLANDI

İddialara göre, Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, iki dünya çapında forvet ismi üzerinde duruyor. Sarı-lacivertlilerin gündemindeki ilk isim, Atletico Madrid forması giyen Norveçli golcü Alexander Sörloth.

Fenerbahçe’nin sezon başından bu yana Sörloth için girişimlerde bulunduğu ancak Atletico Madrid’in yeni bir golcü transferini yaz ayına bırakması nedeniyle bu sürecin askıya alındığı belirtildi.

İspanyol kulübünün, aralarında Victor Osimhen’in de bulunduğu üst düzey bir forvet transferini tamamlaması halinde Sörloth’un ayrılığına izin verebileceği öne sürüldü.

ALTERNATİF: DARWIN NUNEZ

Sörloth transferinde pürüz yaşanması durumunda ise Fenerbahçe’nin alternatif planının Al Hilal forması giyen Uruguaylı forvet Darwin Nunez olduğu ifade edildi. Yeniden Avrupa’da forma giymek isteyen 26 yaşındaki oyuncu için temasların sürdüğü iddia edildi.

Yönetimin golcü tercihinde fizik gücü yüksek profillere yöneldiği belirtilirken, 1.95 boyundaki Sörloth ile 1.87 boyundaki Nunez'in hem Süper Lig hem de Avrupa kupalarında fark yaratabilecek oyuncular olarak değerlendirildiği kaydedildi.