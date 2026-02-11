Fenerbahçe'ye 30 milyon dolarlık ön ödeme iddiası

Fenerbahçe, ara transfer dönemine ilişkin yayımladığı mesajda Chobani Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Ulukaya’ya maddi ve manevi katkıları için teşekkür etti.

Açıklamanın ardından Ulukaya’nın transfer sürecinde sağladığı finansal desteğe dair detaylar ortaya çıktı

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu’nun aktardığı bilgilere göre; Ulukaya, sarı-lacivertlilerin transferleri gerçekleştirebilmesi adına mevcut sponsorluk anlaşmalarından doğan ödemelerin bir bölümünü öne çekerek yaklaşık 30 milyon dolar ön ödeme yaptı.

SPONSORLUK YAPISI

Sezon başında yapılan anlaşmaya göre Chobani, stat isim sponsorluğu için 5+5 yıllık sözleşme kapsamında sezon başına 10 milyon euro ödeme yapacak. Avrupa forma göğüs sponsorluğu için ise 2+3 yıllık anlaşma çerçevesinde yıllık 4 milyon euro katkı sağlanacak. Toplamda yıllık 14 milyon euroyu bulan bu anlaşmanın bir kısmının öne çekildiği ifade edildi.

Ulukaya’nın desteği taraftarların önemli bir bölümünde takdirle karşılanırken, kulüp başkanı Sadettin Saran’ın gelecek sezonlara ait ödemeleri önden kullanması iddiası eleştirilere yol açtı.

Bazı taraftarlar, bu yöntemin kısa vadeli sportif başarı için uzun vadeli mali planlamayı zorlayabileceğini savunuyor. Kulüp cephesinden ise sponsorluk gelirlerinin sözleşme çerçevesinde planlı şekilde kullanıldığı ve finansal sürdürülebilirliğin gözetildiği mesajı veriliyor.

Fenerbahçe’de transfer dönemine damga vuran bu finansal hamlenin, sezonun geri kalanında sportif tabloya nasıl yansıyacağı merak konusu.