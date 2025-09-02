Fenerbahçe'ye 8 yıl sonra İspanyol transfer

Fenerbahçe'nin 2025-2026 sezonu kadro planlaması çerçevesinde renklerine bağladığı Marco Asensio, sarı-lacivertlilerin 4. İspanyol futbolcusu oldu.

Sarı-laciverti takım, transfer çalışmaları kapsamında John Duran, Archie Brown, Tarık Çetin, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Dorgeles Nene, Edson Alvarez, Kerem Aktürkoğlu ve Ederson'un yanı sıra son olarak Premier Lig'de Aston Villa'da kiralık olarak forma giyen Paris Saint-Germain'in oyuncusu Marco Asensio ile sözleşme imzaladı.

Kariyerine ülkesinde Mallorca altyapısında başlayan ve aynı ekipte A takıma yükselen Asensio, ardından İspanyol devi Real Madrid'e transfer oldu.

Uzun yıllar formasını giydiği Real Madrid'de etkili bir performans ortaya koyan ve büyük başarılar elde eden Asensio, daha sonra Fransa'nın yıldızlar topluluğu ekibi Paris Saint-Germain'e transfer oldu.

Fransız ekibinde istediği süreleri bulamayan ve İngiltere'nin Aston Villa takımına kiralanan İspanyol yıldız, burada gösterdiği performansın ardından Fenerbahçe'nin transfer gündemine girdi.

Sarı-lacivertli ekibin, bonservisiyle kadrosuna kattığı 29 yaşındaki oyuncu aynı zamanda Fenerbahçe'ye 8 yılı aşkın süre sonra gelen ilk İspanyol oyuncu olarak kayıtlara geçti.

İLK İSPANYOL OYUNCU GUİZA

Fenerbahçe'nin ilk İspanyol oyuncu transferini, 8 Temmuz 2008'de Daniel Guiza'yı transfer ederek gerçekleştirdi.

İspanya La Liga'da gol krallığı yaşayan ve milli takımda gösterdiği performansla dikkati çeken Guiza, 14 milyon avro gibi yüksek bir bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.

Ödenen ücret ve gösterdiği performansla uzun süre kamuoyunda tartışılan Guiza, 3 sezonun ardından takımdan ayrılmıştı.

JOSİCO TEPKİ TOPLAMIŞTI

Fenerbahçe, Daniel Guiza'nın ardından ikinci İspanyol oyuncu transferini Josico ile gerçekleştirdi.

Sarı-lacivertli takımda sakatlıklarla boğuşan ve beklentileri karşılayamayan İspanyol oyuncu, 1 sezonun ardından takımdan gönderilmişti.

ROBERTO SOLDADO 2 SEZON OYNADI

Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı üçüncü İspanyol oyuncu Roberto Soldado oldu.

İspanya liginde uzun yıllar etkili performans gösteren ve ardından İngiltere'ye transfer yapan Soldado, 9 Ağustos 2017'de katıldığı sarı-lacivertli takımda 2 sezon görev yaptı.

8 YIL SONRA ASENSİO GELDİ

Fenerbahçe, Roberto Soldado'nun ardından 8 yılı aşkın süre sonra İspanyol oyuncu Marco Asensio'yu kadrosuna dahil etti.

Transfer döneminde ismi uzun süre gündemden düşmeyen 29 yaşındaki yıldız oyuncu, sarı-lacivertlilerle 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.