Fenerbahçe'ye Anderson Talisca şoku

Fenerbahçe Kulübü, dün oynanan Eyüpspor maçında sakatlanan Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca'nın "sağ bacak alt adalesinde zorlanma ve kanama" tespit edildiğini duyurdu.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında, "Futbolcumuz Anderson Talisca'nın dün oynanan ikas Eyüpspor maçında yaşadığı sakatlık sonrası bugün Ataşehir Medicana Hastanesi'nde MR'ı çekildi. Sağ bacak alt adalesinde zorlanma ve kanama tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

NE KADAR SÜRE OLMAYACAK?

Sağ bacak alt adalesinde zorlanma ve kanama yaşayan bir futbolcuda iyileşme süresi, sakatlığın derecesine göre değişiklik gösterir. Hafif düzeydeki kas zorlanmalarında, liflerde mikroskobik hasar bulunur ve kanama sınırlıdır.

Bu tür durumlarda oyuncular genellikle 7 ila 14 gün içinde sahalara dönebilir. Orta dereceli zorlanmalarda ise kas liflerinde kısmi yırtık ve daha belirgin bir kanama söz konusu.

Bu seviyedeki sakatlıklarda sprint, ani yön değiştirme ve patlayıcı hareketler mümkün olmadığı için iyileşme süresi çoğunlukla 3 ila 6 hafta arasında değişir.

Daha ağır vakalarda, kasın ciddi şekilde yırtılması ve yaygın hematom oluşması durumunda ise sahalara dönüş süresi 8 ila 12 haftayı bulabilir.