Fenerbahçe'ye Ankara'da coşkulu karşılama

Süper Lig'in 4'üncü haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'ne konuk olacak Fenerbahçe, Ankara'ya geldi.

Süper Lig'in 4'üncü haftasında 3 Eylül Pazar günü saat 21.45'te deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak Fenerbahçe, hava yoluyla saat 21.00'de Ankara'ya geldi. Sarı-lacivertli taraftarlar, Esenboğa Havalimanı'nda takımlarını tezahüratlarla karşıladı.

Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb takımından transfer edilen Dominik Livakovic, ilk kez Fenerbahçe'nin maç kafilesinde yer aldı. Sakatlıkları devam eden Ferdi Kadıoğlu ve Emre Mor'un yanı sıra Samet Akaydın ve Luan Peres'e ise kadroda yer verilmedi. Öte yandan Ryan Kent de teknik ekip kararıyla kadroda yer almadı.