Fenerbahçe'ye Arturs Zagars'tan kötü haber
Fenerbahçe'nin Basketbol Süperj Ligi'nde oynadığı Manisa maçında sakatlanan Arturs Zagars'ın sağ hamstring kasında ikinci evre yaralanma tespit edildi.
Kaynak: AA
Fenerbahçe'de Letonyalı basketbolcu Arturs Zagars'ın sağ hamstring kasında ikinci evre yaralanma tespit edildiği açıklandı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Oyuncumuz Arturs Zagars, dün oynanan Glint Manisa karşılaşmasında hamstring bölgesinden sakatlık yaşamıştır.
Sporcumuzun Medicana Ataşehir Hastanesi'nde yapılan kontrollerinin ardından sağ hamstring kasında ikinci evre yaralanma tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır.
Arturs Zagars'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede takıma katılmasını temenni ediyoruz."
Basketbol Süper Ligi'nde dün yapılan mücadelede Zagars, ikinci çeyrekte sakatlanmış ve oyuna devam edememişti.