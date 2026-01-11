Fenerbahçe'ye dev prim

Süper Kupa finalinde Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda karşı karşıya gelen Fenerbahçe ile Galatasaray mücadelesinde gülen taraf sarı-lacivertliler oldu.

Fenerbahçe, derbiyi Matteo Guendouzi ve Jayden Oosterwolde’nin golleriyle 2-0 kazanarak kupayı müzesine götürdü.

Bu kritik karşılaşma öncesinde Fenerbahçe yönetimi, Süper Kupa zaferi için takıma ciddi bir prim vaat etmişti. Sarı-lacivertli futbolcuların Galatasaray karşısında galip gelmeleri halinde 1.5 milyon Euro’luk (yaklaşık 75.3 milyon TL) ödül kazanacağı açıklanmıştı.

Derbiden zaferle ayrılan Fenerbahçe’de futbolcular, şampiyonluk sevinciyle birlikte bu büyük primi almaya da hak kazandı.