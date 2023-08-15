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Fenerbahçe'ye genç stoper: Omar Fayed sağlık kontrolü için İstanbul'da

Fenerbahçe, 20 yaşındaki Mısırlı stoper Omar Fayed ile görüşmelere başlandığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada "Fayed’in kariyer planlamasına, teknik heyetimizin raporu doğrultusunda ilerleyen günlerde karar verilecek" denildi.

Spor
  • 15.08.2023 11:22
  • Giriş: 15.08.2023 11:22
  • Güncelleme: 15.08.2023 11:31
Kaynak: Haber Merkezi
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Fenerbahçe'ye genç stoper: Omar Fayed sağlık kontrolü için İstanbul'da

Fenerbahçe, 2003 doğumlu Mısırlı Omar Fayed’in transfer görüşmelerine başlandığını duyurdu.

Oyuncunun sağlık kontrolleri ve ileri transfer görüşmeleri için İstanbul'a geldiği kaydedildi. 

Mısır ekiplerinden El Mokawloon'da forma giyen oyuncu stoper Mısır Milli Takımı'nın alt yaş gruplarında da forma giydi. 

Yapılan açıklamada "Fayed’in kariyer planlamasına, teknik heyetimizin raporu doğrultusunda ilerleyen günlerde karar verilecek" ifadesine yer verildiç 

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:  

"2023-24 sezonunun yapılanmasını sürdüren Futbol Şubemiz, Takımımızın önümüzdeki dönem yapılanması adına da adımlar atıyor. Kulübümüz, yüksek potansiyelli bir yetenek olarak takip ettiği 2003 doğumlu Mısırlı stoper Omar Fayed’i renklerine bağlamak üzere görüşmelere başladı. Oyuncu, sağlık kontrolleri ve ileri transfer görüşmeleri için İstanbul’a davet edildi. Resmi süreçlerin ardından bir süre Futbol Takımımızla çalışmalara katılacak olan Fayed’in kariyer planlamasına, teknik heyetimizin raporu doğrultusunda ilerleyen günlerde karar verilecek; kamuoyu bu doğrultuda bilgilendirilecektir."

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