Fenerbahçe'ye Hollanda'dan sol bek

Ara transfer dönemine hızlı başlayan Fenerbahçe, ilk takviyesini Samsunspor’dan Anthony Musaba ile yapmaya hazırlanırken gelecek sezon için de bir isimle anlaşmaya vardı.

Sarı-lacivertlilerin, Musaba’nın serbest kalma bedelini Samsunspor’a ödedi ve transferi birkaç gün içinde resmiyete dökecek.

EL KAROUANI'NIN PERFORMANSI

Fenerbahçe’nin, sol bek takviyesi de planladığı ve bu doğrultuda bir süredir Souffian El Karouani ile temas halinde olduğu belirtildi.

Fenerbahçe, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 25 yaşındaki futbolcuyla gelecek sezon için anlaşmaya vardı.

Bu sezon tüm kulvarlarda 29 karşılaşmada forma giyen El Karouani, 2502 dakika sahada kalırken 3 gol ve 15 asistlik performans sergiledi.