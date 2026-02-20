Fenerbahçe'ye Milan Skriniar'dan kötü haber
Nottingham Forest maçında sakatlanan Fenerbahçe'nin takım kaptanı Milan Skriniar, 4-6 hafta sahalardan uzak kalacak.
UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, sahasında İngiltere temsilcisi Nottingham Forest'a 3-0 mağlup oldu.
Fenerbahçe'nin takım kaptanı Milan Skriniar, sakatlanarak oyundan çıktı. Maçın 23. dakikasında kendisini yere bırakan Slovak savunmacı, 25. dakikada kenara geldi.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde dün oynanan Nottingham Forest maçında sakatlanan kaptan Milan Skriniar'ın sağ kasığında kısmi yırtık tespit edildiğini duyurdu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A takımımızın kaptanı Milan Skriniar'ın dün akşam oynanan Nottingham Forest maçında yaşadığı sakatlık sonrası Ataşehir Medicana Hastanesinde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan değerlendirme neticesinde sağ kasığında kısmi yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.
Skriniar'ın 4 ila 6 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.