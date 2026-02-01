Fenerbahçe'ye müjdeli haber

Fenerbahçe’de sol bek hattı için yüzleri güldüren gelişmeler yaşanıyor. Sakatlıkları nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan Archie Brown ve Levent Mercan, saha çalışmalarına başladı.

Kulüp sağlık ekibiyle sürekli iletişim halinde olan iki futbolcunun da yapılan kontrollerde fiziksel olarak önemli ölçüde toparlandığı kaydedildi. Teknik heyetin, oyuncuların dönüş sürecini riske atmadan planladığı öğrenildi.

Teknik ve sağlık ekibinin ortak değerlendirmesine göre Archie Brown’un bireysel çalışmalarını tamamlamasının ardından önümüzdeki 1–2 hafta içinde takımla antrenmanlara katılması bekleniyor.

ÇALIŞMALARA BAŞLIYOR

Levent Mercan’ın ise iyileşme sürecinin planlandığı şekilde ilerlediği ve kısa süre içerisinde takım çalışmalarına başlamasının öngörüldüğü ifade edildi.

Her iki oyuncu için de maç temposuna dönüşte kontrollü bir program uygulanacağı belirtilirken, herhangi bir aksilik yaşanmaması halinde Brown ve Levent’in yakın zamanda forma giymelerinin hedeflendiği aktarıldı.