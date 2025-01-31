Fenerbahçe'ye play-off için 1 puan yetti
UEFA Avrupa Ligi’nin 8. ve son haftasında Fenerbahçe, Danimarka deplasmanında Midtjylland ile 2-2 berabere kalarak adını play-off turuna yazdırdı.
Kaynak: İHA
UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında Fenerbahçe deplasmanda Midtjylland'la 2-2 berabere kalarak son 16 play-off turuna yükseldi.
Karşılaşmada Fenerbahçe'nin gollerini 39. dakikada Youssef En-Nesyri ile 47. dakikada Edin Dzeko kaydetti. Midtjylland'ın gollerini 27. dakikada Ousmane Diao ve 86. dakikada Byskov attı.
Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 10'a yükselterek UEFA Avrupa Ligi'ni 24. sırada tamamladı. Sarı-lacivertliler UEFA Avrupa Ligi'nde adını ilk 24 takım arasına yazdırarak son 16 play-off turuna yükseldi.
Fenerbahçe, son 16 play-off turunda Bodo/Glimt ceya Anderlecht'le eşleşecek.