Fenerbahçe'ye Talisca'dan müjdeli haber

Fenerbahçe’de sezonun öne çıkan isimlerinden Anderson Talisca’nın geleceğine ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Brezilyalı futbolcunun, sarı-lacivertli kulübün teklifine olumlu yaklaştığı belirtildi.

Sözcü’de yer alan habere göre Fenerbahçe’de futboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi Ertan Torunoğulları, Talisca ile yeni sözleşme görüşmelerine başladı.

İNDİRİMİ KABUL ETTİ

Haberde, yıllık 12 milyon euro kazanan Brezilyalı futbolcuya 5 milyon euro garanti ücret ve performansa dayalı bonuslar içeren bir teklif sunulduğu aktarıldı.

Fenerbahçe’de mutlu olduğunu dile getiren Talisca’nın, önemli bir ücret indirimi içeren bu teklifi kabul ettiği ifade edildi.

Öte yandan daha önceki sözleşmede yer alan ve kulübü mali açıdan zorlayabilecek bir maddenin de yeni anlaşmadan çıkarıldığı belirtildi.

Buna göre Talisca’nın, ödemelerde yaşanabilecek bir gecikme durumunda tüm ücretini talep etmesine imkân tanıyan hükmün yeni sözleşmede yer almadığı kaydedildi. Talisca’nın kaç yıllık sözleşmeye imza atacağına ilişkin ise henüz resmi bir bilgi bulunmuyor.

31 yaşındaki futbolcu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 25 maçta 14 gol atarken 3 asist yaptı. Talisca’nın güncel piyasa değeri ise 8 milyon euro olarak gösteriliyor.