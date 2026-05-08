Fenerbahçe'ye UEFA'dan para cezası
Fenerbahçe'yi inceleyen UEFA'nın limit aşımı nedeniyle 15 milyon euro ceza vereceği iddia edildi. Cezanın haziranın ilk haftasında açıklanacağı belirtildi.
Fenerbahçe’de 6-7 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek olağanüstü genel kurulda seçilecek yeni başkanı zora sokacak bir gelişme yaşandı.
Sercan Hamzaoğlu’nun haberine göre; geçtiğimiz aylarda Fenerbahçe’yi inceleyen UEFA yetkilileri, limit aşımı nedeniyle ceza verecek.
UEFA'DAN 15 MİLYON EURO CEZA İDDİASI
Haziranın ilk haftası açıklanacak cezanın 15 milyon euro olacağı ifade edildi. Sarı-lacivertli yöneticilerin süreci yakından takip ettiği belirtildi.
Sercan Hamzaoğlu’ndan şu ifadeleri kullandı:
Fenerbahçe’ye haziran ayının ilk haftasında UEFA tarafından resmi ceza verilmesi kesinleşti!
Yaklaşık 15 milyon Euro seviyesindeki cezanın büyük bölümünün finansal limit aşımı nedeniyle oluştuğu belirtiliyor.
Kulüp cephesinde süreç yakından takip edilirken, kararın kısa süre içinde resmiyet kazanması bekleniyor.