Fenerbahçe'ye veda eden Dzeko, İstanbul'dan ayrıldı
Fenerbahçe formasıyla çıktığı 99 maçta 46 gol 18 asist kaydeden Edin Dzeko, İstanbul'dan ayrıldı.
Kaynak: DHA
Fenerbahçe'ye veda eden 39 yaşındaki golcü futbolcu Edin Dzeko, İstanbul'dan ayrıldı.
Fenerbahçe Kulübü dün yaptığı açıklama ile Edin Dzeko ve Dusan Tadic'e veda etmişti.
Gelecek sezon Fenerbahçe'de forma giymeyecek olan Edin Dzeko, bugün İstanbul'dan ayrıldı.
Saat 11.30'da İstanbul Havalimanı'na gelen 39 yaşındaki futbolcu, ülkesi Bosna Hersek'e gitti.