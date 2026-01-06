Fenerbahçe'ye yeni stoper adayı

Transferde forvet ve orta saha bölgelerine odaklandığı izlenimini veren Fenerbahçe, savunma hattı için yaptığı sürpriz hamleyle gündemi değiştirdi. Sarı-lacivertlilerin, sol stoper pozisyonu için Jayden Oosterwolde ile doğrudan rekabet yaratacak bir ismi listesine aldığı öne sürüldü.

Musaba transferiyle birlikte kadro planlamasını hızlandıran Fenerbahçe’nin, kamuoyunda oluşan “hücum ağırlıklı transfer” algısına rağmen savunma için de önemli bir adım attığı belirtiliyor. Yönetimin bu hamlesi, “sağ gösterip sol vurma” olarak yorumlandı.

GÜNDEMDE PSG’Lİ BERALDO VAR

TRT Spor’un aktardığı bilgilere göre Fenerbahçe, stoper transferi için temaslara başladı. Sarı-lacivertlilerin bu doğrultuda Paris Saint-Germain forması giyen Lucas Beraldo ile ilgilendiği ifade edildi.

22 yaşındaki Brezilyalı savunmacı, Ocak 2024’te Sao Paulo’dan PSG’ye transfer olmuş, Fransız ekibi bu transfer için 20 milyon euro bonservis bedeli ödemişti. Genç yaşına rağmen önemli bir yatırım olarak görülen Beraldo’nun piyasa değeri de halen 20 milyon euro seviyesinde.

Bu sezon PSG formasıyla 10 resmi maçta görev alan Beraldo, savunmadaki istikrarının yanı sıra 1 golle skor katkısı da sağladı. Sol stoper oynayabilen Brezilyalı futbolcunun transfer edilmesi halinde, Fenerbahçe’de bu bölgenin değişmez ismi olan Jayden Oosterwolde için formaya doğrudan bir rekabet ortamı oluşacağı değerlendirildi.

Teknik heyetin, savunmada atletizm ve topa çıkış kalitesini artıracak alternatifler üzerinde durduğu, Beraldo isminin de bu nedenle öne çıktığı kaydedildi.