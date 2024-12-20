Fenerbahçe'ye zirve yarışında Eyüpspor engeli

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmaya iki takım da dengeli başladı. Müsabakanın 26. dakikasında Ahmed Kutucu'nun golüyle ev sahibi ekip 1-0 öne geçti. Golün ardından çabuk toparlanan ve oyunu rakip yarı sahaya yıkan sarı-lacivertliler, aradığı golü 45+4. dakikada Youssef En-Nesyri ile buldu ve soyunma odasına 1-1 eşitlikle girildi.

İkinci yarıya etkili başlayan Fenerbahçe, gol pozisyonu üretmekte zorlandı. Müsabakanın 65. dakikasında Dusan Tadic ile bir topu direkten dönen sarı-lacivertliler, kalan bölümde baskı kursa da skor bulamadı ve karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.

- En-Nesyri ligdeki 6. golünü attı

Fenerbahçe'nin Faslı golcüsü Youssef En-Nesyri, bu sezon ligdeki 6. golünü kaydetti.

Ligde bu karşılaşma öncesinde 5 golü bulunan 27 yaşındaki santrfor, 45+4. dakikada kaydettiği golle takımına eşitliği getirirken ligdeki 6. golüne ulaştı.

Avrupa kupalarında da 3 golü bulunan En-Nesyri, son 2 lig maçında 3 gol atmayı başardı.

- 7 maçtır kalesini kapatamıyor

Fenerbahçe, son 7 resmi maçının tamamında kalesinde gol gördü.

Son 2 resmi müsabakasında gol atamayan sarı-lacivertliler, sırasıyla Kayserispor, Slavia Prag, Gaziantep FK, Beşiktaş, Athletic Bilbao, RAMS Başakşehir ve ikas Eyüpspor'a karşı kalesini gole kapatamadı.

- İsmail Yüksek "dalya" dedi

Fenerbahçe'nin milli oyuncusu İsmail Yüksek, sarı-lacivertli formayla "dalya" dedi.

Takımıyla bugüne kadar 99 resmi maçta oynayan milli futbolcu, ikas Eyüpspor karşısında 82. dakikada Dusan Tadic'in yerine oyuna dahil oldu ve 100. maçını oynadı.

- Eyüpspor'un golünü eski Fenerbahçeliler hazırladı

ikas Eyüpspor'un 26. dakikada Ahmed Kutucu ile bulduğu golü eski Fenerbahçeli oyuncular hazırladı.

Bir dönem sarı-lacivertli formayı giyen Caner Erkin'in savunma arkasına uzun topunu yine Fenerbahçe forması giyen Mame Thiam, golü kaydeden Ahmed Kutucu'nun önüne bırakarak asiste imza attı.