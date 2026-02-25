Fenerbahçe yedi eksikle sürpriz peşinde

Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Fenerbahçe, yarın İngiltere’de Nottingham Forest’a konuk olacak. City Ground’da oynanacak karşılaşma TSİ 23.00’te başlayacak.

Müsabakayı İtalya Futbol Federasyonu’ndan hakem Maurizio Mariani yönetecek. Mariani’nin yardımcılıklarını Daniele Bindoni ve Alberto Tegoni yaparken, karşılaşmanın dördüncü hakemi Matteo Marchetti olacak.

FENERBAHÇE’DE 7 EKSİK

Sarı-lacivertli ekip, Nottingham Forest deplasmanına önemli eksiklerle gidiyor. Cezalı olan Fred Rodrigues ile sakatlığı süren Jayden Oosterwolde forma giyemeyecek.

Fenerbahçe’de ayrıca sakatlıkları bulunan Ederson Moraes, Anderson Talisca, Edson Alvarez, Milan Skriniar ve Çağlar Söyüncü de kadroda yer almayacak. Kaleci Mert Günok ile Anthony Musaba ise statü gereği mücadelede görev alamayacak.

TUR HESAPLARI

Fenerbahçe’nin İngiltere’de turu geçebilmesi için karşılaşmadan 4 farklı galibiyetle ayrılması gerekiyor. Ev sahibi Nottingham Forest ise her türlü galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 1 ve 2 farklı yenilgilerde de tur atlayan taraf olacak.

Mücadelenin 3 farklı Fenerbahçe galibiyetiyle tamamlanması halinde karşılaşma uzatmalara gidecek. Uzatma dakikalarında skorun değişmemesi durumunda ise turu geçen ekip seri penaltı atışlarıyla belirlenecek.

Sarı-lacivertliler, eksiklere rağmen Avrupa’daki yolculuğunu sürdürmek için City Ground’da zorlu bir sınav verecek.