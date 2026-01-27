Fenerbahçe yeni golcü adayını belirledi

Corinthians forması giyen Yuri Alberto’nun geleceği yeniden Avrupa kulüplerinin gündemine geldi. Daha önce Roma ile adı anılan Brezilyalı forvet için bu kez Fenerbahçe iddiası öne çıktı.

Brezilya basınından CNN Brasil, Roma’nın Yuri Alberto ile ilgilendiğini ancak görüşmelerde somut bir ilerleme sağlanamadığını ve transfer sürecinin askıya alındığını aktarmıştı.

Bu gelişmenin ardından sarı-lacivertli kulübün oyuncu için devreye girdiği öne sürüldü.

ALTERNATİFLER ARASINDA

TRT Spor’un haberine göre Fenerbahçe, hücum hattını güçlendirmek amacıyla Yuri Alberto’yu transfer listesine aldı.

Yönetimin, Brezilyalı golcüyü alternatifler arasında değerlendirdiği ve oyuncunun durumu hakkında ön temaslarda bulunduğu belirtildi. Taraflar arasında şu ana kadar resmi bir pazarlık yapılmadığı ifade edildi.

Öte yandan Corinthians’ın, Yuri Alberto için olası tekliflerde yaklaşık 20 milyon euro bonservis bedeli talep etmeyi planladığı kaydedildi. 25 yaşındaki forvet, bu sezon Corinthians formasıyla çıktığı 4 maçta 2 gol attı.