Fenerbahçe yeni golcüsüne kavuşuyor

Ara transfer döneminde bir yandan N'Golo Kante ve Ademola Lookman için görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe, forvet hattında ise yeni transferini tamamladı.

Sarı-lacivertliler, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Angers forması giyen Sidiki Cherif ile anlaşmaya vardı.

Fabrizio Romano’nun aktardığı bilgilere göre, 19 yaşındaki santrfor sezon sonuna kadar kiralandı ve sözleşmeye 22 milyon euro tutarında zorunlu satın alma opsiyonu eklendi.

OYUNCUNUN ISRARI

Genç oyuncunun Fenerbahçe’ye transfer olma isteğinin, sürecin olumlu sonuçlanmasında belirleyici olduğu ifade edildi. Sidiki Cherif için Premier Lig’den Crystal Palace’ın da devrede olduğu, ancak İngiliz ekibinin transferden çekildiği kaydedildi.

Angers altyapısından yetişen Gine asıllı Fransız futbolcu, bu sezon Ligue 1’de 19 maçta görev aldı ve 4 gol kaydetti.

Fenerbahçe cephesinde, oyuncunun sağlık kontrollerinin ardından resmi işlemlerin kısa süre içinde tamamlanması bekleniyor.