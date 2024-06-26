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Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Ajans Haberleri
  • 26.06.2024 16:22
  • Giriş: 26.06.2024 16:22
  • Güncelleme: 26.06.2024 16:22
Kaynak: İHA
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası Tesisleri’nde sürdüren Fenerbahçe, günün ilk antrenmanını sabah saatlerinde gerçekleştirdi.

Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde yapılan antrenman; ısınma, core, kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla başladı. Pas çalışmasıyla devam eden idman dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamlandı. 

Sarı-lacivertliler, yeni sezon hazırlıklarına akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla devam edecek. 

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