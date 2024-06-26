Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
Kaynak: İHA
Yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası Tesisleri’nde sürdüren Fenerbahçe, günün ilk antrenmanını sabah saatlerinde gerçekleştirdi.
Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde yapılan antrenman; ısınma, core, kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla başladı. Pas çalışmasıyla devam eden idman dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamlandı.
Sarı-lacivertliler, yeni sezon hazırlıklarına akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla devam edecek.