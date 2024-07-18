Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
Kaynak: İHA
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Yeni transfer Cenk Tosun da takımla çalıştı.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla başlayan antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.
Sarı-lacivertliler, yeni sezon hazırlıkları kapsamında son hazırlık maçında yarın saat 20.30’da Ülker Stadyumu’nda İngiltere Championship ekibi Hull City ile özel maçta karşılaşacak.