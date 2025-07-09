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Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Ajans Haberleri
  • 09.07.2025 15:15
  • Giriş: 09.07.2025 15:15
  • Güncelleme: 09.07.2025 15:15
Kaynak: AA
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladığı belirtildi.

Daha sonra sahaya geçen oyuncuların ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışmasıyla sürdürdükleri idmanı, dar alanda çift kale maçlarla tamamladığı kaydedildi.

Fenerbahçe, akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci idmanıyla hazırlıklarını sürdürecek.

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