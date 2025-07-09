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Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Ajans Haberleri
  • 09.07.2025 22:17
  • Giriş: 09.07.2025 22:17
  • Güncelleme: 09.07.2025 22:17
Kaynak: İHA
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleşen idman salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada ısınma, çabukluk, koordinasyon hareketleri yapan oyuncular, antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.
Sarı-lacivertliler, yarın yapacağı antrenmanlarla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.

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