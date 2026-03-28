Fenerbahçe yeni sezon için transfer planını belirledi

Fenerbahçe’de seçim sürecine ilişkin belirsizlik sürerken, yönetim yeni sezon planlamasına odaklanmış durumda. Sarı-lacivertli kulüpte gündemin en önemli başlığını ise transfer bütçesi ve kadro yapılanması oluşturuyor.

Başkanlığa adaylığıyla öne çıkan Sadettin Saran’ın göreve devam etme yönündeki mesajlarının ardından, iddialı bir kadro kurulması için çalışmaların hız kazandığı ifade ediliyor.

100 MİLYON EUROLUK TRANSFER BÜTÇESİ

Yönetimin hedefi, hem Süper Lig’de hem de Avrupa kupalarında rekabet edebilecek güçlü bir ekip oluşturmak.

Devre arası transfer döneminde yaklaşık 100 milyon Euro’luk bir bütçe kullanan sarı-lacivertlilerin, bazı hamlelerde gelecek sezon gelirlerini de devreye aldığı belirtiliyor. Bu nedenle yaz transfer döneminde de benzer seviyede bir finansal kaynağa ihtiyaç duyulacağı vurgulanıyor.

ÖNCELİK: SOL BEK, STOPER VE FORVET

Kadro planlamasında özellikle sol bek, stoper ve forvet pozisyonları öncelikli olarak öne çıkıyor. Bu bölgelere yapılacak takviyelerin yanı sıra, takımı genel anlamda güçlendirecek ek transferlerin de gündemde olduğu ifade ediliyor.

Ayrıca ayrılması muhtemel oyuncuların yerlerinin doldurulması da planlamanın önemli parçalarından biri olarak görülüyor.

Kulüp yönetimi, sportif başarının ekonomik sürdürülebilirlik açısından kritik olduğuna dikkat çekerken, olası bir şampiyonluk gelmemesi durumunda gelecek sezon için daha fazla finansal kaynağa ihtiyaç duyulabileceği değerlendiriliyor. Bu kapsamda yönetimin, gerekli olması halinde bireysel katkılarla sürece destek vereceği belirtiliyor.

Öte yandan Fenerbahçe’nin, transfer bütçesini güçlendirmek adına sponsor gelirleri ve oyuncu satışlarından elde edilecek kaynakların yanı sıra yeni projeler üzerinde de çalıştığı kaydediliyor.