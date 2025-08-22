Fenerbahçe yeni transferini açıkladı

Fenerbahçe, Edson Alvarez'in kiralık transferi konusunda West Ham United ile prensip anlaşması sağlandığını duyurdu.

Sarı-lacivertli ekip, Meksikalı oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna katacak.

Kulüpten KAP'a yapılan bildirimde şunlar kaydedildi:

"Kulübümüz Edson Alvarez’in kiralık transferi konusunda kulübü West Ham United ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncu sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerini tamamlamak için İstanbul’a davet edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

Edson Alvarez, ülkesinde yetiştikten sonra 2019 yılında Ajax'a transfer olmuştu. Meksikalu futbolcu, 2 sezon önce ise 38 milyon euro karşılığında Premier Lig'in yolunu tutmuştu.

West Ham United ile 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Alvarez, Premier Lig'de ilk sezonunda 31, geçen sezon ise 28 maçta forma giydi.