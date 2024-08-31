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Fenerbahçe, yeni transferini duyurdu

Fenerbahçe, Faslı orta saha Sofyan Amrabat'ın satın alma opsiyonu ile birlikte kiralık olarak transfer edildiğini açıkladı.

Spor
  • 31.08.2024 11:51
  • Giriş: 31.08.2024 11:51
  • Güncelleme: 31.08.2024 11:57
Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe, yeni transferini duyurdu
Fotoğraf: DepoPhotos

Fenerbahçe, Fiorentina'da forma giyen Faslı orta saha oyuncusu Sofyan Amrabattransfer etti.

Kulüpten yapılan resmî açıklamada, Sofyan Amrabat'ın satın alma opsiyonu ile birlikte kiralık olarak transfer edildiği duyuruldu.

Amrabat, yeni takımının dün Alanyaspor'u kendi sahasında 3-0 mağlup ettiği karşılaşmayı stadyumda izlemişti.

MALİYETİ AÇIKLANMADI

Henüz sözleşme detayları belli olmasa gazeteci Fabrizio Romano, Fenerbahçe'nin Amrabat'ı zorunlu satın alma opsiyonuyla transfer ettiğini duyurdu. Buna göre Fenerbahçe kiralama ücreti olarak 2 milyon euro, önümüzdeki sezon ise Faslı orta sahanın bonservisi için Fiorentina'ya 13 milyon euro ödeyecek.

Faslı orta saha Amrabat, geçtiğimiz sezon kiralık olarak Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da forma giymişti. Amrabat, kiralık sözleşmesi sona erince Fiorentina'ya dönmüştü.

28 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon United'da 21, bir önceki sezon ise Fiorentina'da 29 maça çıkmıştı.

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