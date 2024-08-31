Fenerbahçe, yeni transferini duyurdu

Fenerbahçe, Fiorentina'da forma giyen Faslı orta saha oyuncusu Sofyan Amrabat'ı transfer etti.

Kulüpten yapılan resmî açıklamada, Sofyan Amrabat'ın satın alma opsiyonu ile birlikte kiralık olarak transfer edildiği duyuruldu.

Hoş geldin Sofyan Amrabat 💛💙



Kulübümüz, Fiorentina takımında forma giyen Fas Milli Takım oyuncusu Sofyan Amrabat’ı satın alma opsiyonu ile birlikte kiralık olarak kadrosuna katmıştır. Yeni futbolcumuza sarı lacivert çubuklu forma altında şampiyonluklarla dolu bir kariyer… pic.twitter.com/51jg48SPYf — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 31, 2024

Amrabat, yeni takımının dün Alanyaspor'u kendi sahasında 3-0 mağlup ettiği karşılaşmayı stadyumda izlemişti.

MALİYETİ AÇIKLANMADI

Henüz sözleşme detayları belli olmasa gazeteci Fabrizio Romano, Fenerbahçe'nin Amrabat'ı zorunlu satın alma opsiyonuyla transfer ettiğini duyurdu. Buna göre Fenerbahçe kiralama ücreti olarak 2 milyon euro, önümüzdeki sezon ise Faslı orta sahanın bonservisi için Fiorentina'ya 13 milyon euro ödeyecek.

Faslı orta saha Amrabat, geçtiğimiz sezon kiralık olarak Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da forma giymişti. Amrabat, kiralık sözleşmesi sona erince Fiorentina'ya dönmüştü.

28 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon United'da 21, bir önceki sezon ise Fiorentina'da 29 maça çıkmıştı.