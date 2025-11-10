Fenerbahçe'yi üzen sakatlık

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın ABD'li oyun kurucusu Scottie Wilbekin'in sağ diz kıkırdağında ödem tespit edildiği açıklandı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko oyuncusu Scottie Wilbekin'in dizindeki ağrıları sonrası yapılan kontrollerde, sağ diz kıkırdağında ödem tespit edilmiş ve sporcumuzun tedavisine başlanmıştır. Scottie Wilbekin'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede takıma katılmasını temenni ediyoruz" ifadeleri kullanıldı. Wilbekin yaklaşık 2-4 hafta arasında sahalardan uzak kalacak.

Uzun bir sakatlığın ardından oynamaya başlayan Wilbekin geçen haftalarda yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

“Geri dönmek çok güzel. Açıkçası geri dönmek için çılgın bir haftaydı. Altı günde üç maç oynadım, dolayısıyla biraz dinlenmeye hazırım. Özellikle son Dubai maçından sonra geri dönüp reaksiyon vermeyi çok istedik. Bence bunu başardık. Özellikle ilk çeyrekten sonra daha fiziksel oynadık ve mücadele ettik. İstatistiklere bakmadım ama muhtemelen ribaundlarda da daha iyi bir iş çıkardık. Bu sayede kazandık. Şu an yeniden ritim bulmaya çalışıyorum, takıma elimden geldiğince yardımcı olmak istiyorum. Umarım bir an önce ritim bulabilirim.”