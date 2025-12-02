Fenerbahçe'yi üzen sakatlık

Fenerbahçe, basketbolcularından Onuralp Bitim'in ayak bileği bağlarında yırtık tespit edildiğini açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Oyuncumuz Onuralp Bitim, milli takımımızın 27 Kasım tarihinde Bosna Hersek ile oynadığı karşılaşmada sağ ayak bileğinden sakatlık yaşamıştır.

Sporcumuzun yapılan detaylı kontrollerinin ardından ayak bileği bağlarında yırtık tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır. Onuralp Bitim'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede takıma katılmasını temenni ediyoruz."

AYAK BİLEĞİ YIRTIĞI NEDİR?

Ayak bileği bağ yırtıkları, yaralanmanın derecesine göre farklı sürelerde iyileşir. En hafif düzeydeki 1. derece yaralanmalarda bağlarda gerilme ya da mikro yırtık bulunur ve iyileşme süreci genellikle 1 ila 3 hafta arasında değişir. Bu dönemde istirahat, buz uygulaması, kompresyon ve elevasyon gibi temel yaklaşımlar çoğu zaman yeterli olur.