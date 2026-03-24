Fenerbahçe yıldız stoperin peşinde

Yeni sezon kadro planlamasını sürdüren Fenerbahçe’nin, Real Madrid forması giyen Antonio Rüdiger'i transfer listesine aldığı öne sürüldü. İspanyol ekibinin Alman stoperle sözleşme uzatma konusunda net bir adım atmaması, sarı-lacivertlileri harekete geçirdi.

Sözcü’nün haberine göre Fenerbahçe’nin, sezon sonunda kontratı sona erecek olan Rüdiger için oyuncu cephesiyle temas kurduğu ve transferi bonservis bedeli ödemeden tamamlamayı hedeflediği ifade edildi.

JUVENTUS DA TAKİPTE

Juventus ve bazı Premier Lig kulüplerinin de deneyimli savunmacıyı yakından takip ettiği belirtiliyor.

Bu sezon Real Madrid formasıyla sınırlı sayıda süre bulan Rüdiger, 18 maçta görev alırken 1 gol kaydetti. 31 yaşındaki futbolcu, fizik gücü ve savunma liderliğiyle Avrupa’da dikkat çeken stoperler arasında yer alıyor.

Fenerbahçe’nin savunma hattını güçlendirme hedefi doğrultusunda bu transferi öncelikli konular arasında değerlendirdiği, sürecin kulübün yaz dönemi planlamasında belirleyici olabileceği konuşuluyor.