Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

Fenerbahçe, Yılport Samsunspor maçına hazır

Ajans Haberleri
  • 20.08.2023 14:00
  • Giriş: 20.08.2023 14:00
  • Güncelleme: 20.08.2023 14:00
Kaynak: AA
Abone Olgoogle-news
Fenerbahçe, Yılport Samsunspor maçına hazır

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında yarın Yılport Samsunspor ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşu, ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladığı belirtildi.

Ardından 3 gruba ayrılan oyuncuların 5'e 2 sonrası taktiksel ve bireysel çalışmalarla idmanı tamamladığı aktarıldı.

Fenerbahçe, saat 16.30'da Samsun'a hareket edecek.

BirGün'e Abone Ol