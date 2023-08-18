Fenerbahçe yoluna dolu dizgin devam ediyor

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu rövanş maçında Maribor’u 3-0 yenerek adını Play-Off turuna yazdırdı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu rövanş maçında Slovenya ekibi Maribor, sahasında Fenerbahçe’yi konuk etti. Ljudski Vrt Stadı’ndaki mücadelede sarı-lacivertli ekibin üstün oyunu beğenileri topladı.

MARİBOR TARAFTARLARININ CEZASINI SARI-LACİVERTLİLER ÇEKTİ

Sarı-lacivertliler, 17’nci dakikada gol perdesini İrfan Can Kahveci ile açtı. Kaleci İrfan Can Eğribayat ise Jakupovic'in 32'nci dakikada kullandığı penaltı atışında gole izin vermedi. İlk yarının kalan kısmında baskılı oyununu sürdüren Fenerbahçe, soyunma odasına 1-0’lık üstünlükle girdi. Sarı-lacivertliler ikinci yarıda da rakibine fırsat tanımamaya çalışırken 66’ncı dakikada tribünlerde meydana gelen kavga sonucu oyun uzun bir süre durmak zorunda kaldı. Ev sahibinde sahaya atlayan taraftarların Fenerbahçe tribününe giderek sarı-lacivertli pankartı indirmesiyle gerginlik arttı.

Polisin müdahalesi ile olaylar sakinleştirilmeye çalışılsa da Maribor taraftarları yaşanan gerginliğin daha da büyümesine sebep oldu. Olayları ev sahibi taraftarlar başlatsa da acısını sarı-lacivertli taraftarlar çekti. UEFA temsilcilerinin aldığı kararla Fenerbahçe taraftarları stattan çıkarıldıktan sonra mücadele kaldığı yerden yarım saatlik bir ara sonrası tekrar başladı. Stat dışında ise polisler Fenerbahçeli taraftarlara biber gazı ile müdahale etti. Fenerbahçeli taraftarlar, sokaklarda ve kaldıkları otellerde gece boyunca rahatsız edildi. Meydanlarda ve ara sokaklarda polis sürekli devriye gezdi. Özellikle Fenerbahçeli taraftarların kaldıkları otellerin önünde polisler sabaha kadar nöbet tuttu.

KAVGA SONRASI 2 GOL

Fenerbahçe yaşanan bütün olumsuzluklara karşın mücadeleden kopmadı. Karşılaşmanın 77’nci dakikasında Szymanski sahneye çıktı ve takımının 2’nci golünü kaydetti. 79'uncu dakikada ise Tadic, skoru belirledi: 0-3.

Turun ilk maçında Ülker Stadı’nda oynanan maçtan 3-1'lik skorla galip ayrılan Fenerbahçe, rövanş maçında alınan galibiyetin ardından adını play-off turuna yazdırdı. Sarı-lacivertliler, Play-Off turunda Hollanda ekibi FC Twente ile 24 Ağustos’ta evinde, 31 Ağustos’ta ise deplasmanda karşılaşacak.

STOPERDE İSTİKRAR SAĞLANAMADI

Fenerbahçe, teknik direktör İsmail Kartal ile çıktığı 5 maçın 5’ini de kazansa de stoperde istikrarı sağlayamadı. Takımda yaşanan sakatlıklar, UEFA listesinde olmayan oyuncular ve teknik ekip tercihi sebebiyle sarı-lacivertliler geride kalan 5 maçta farklı dizilişle sahada oldu. 2023-24 sezonuna Avrupa mesaisi ile başlayan sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2’nci Ön Eleme Turu’nda Moldova ekibi Zimbru ile mücadele etti. Evindeki ilk maçta Serdar Aziz-Djiku stoper ikilisi ile sahaya çıkan Kartal, rövanş maçında ise Serdar-Peres ikilisini sahaya sürdü. İki mücadeleden de galip ayrılan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu’na yükseldi.

Bu turda Maribor ile eşleşen sarı-lacivertliler, Ülker Stadı’ndaki ilk maçta sahaya Becao-Peres stoper ikilisi ile çıktı. İlk maçta 3-1 galip gelen Fenerbahçe avantaj elde etti. Sarı-lacivertliler Süper Lig’de bu sezon ilk maçında Gaziantep FK’yı konuk etti. Söz konusu maçtan 2-1 galip ayrılan sarı-lacivertlilerde stoperde Becao-Djiku ilk 11’de görev aldı. Avrupa mesaisi devam eden Fenerbahçe, Maribor ile bu kez de deplasmanda rövanş maçında karşılaştı. Bu karşılaşmada da Samet Akaydın-Peres tandemiyle mücadeleye başlayan Fenerbahçe, sahadan 3-0’lık galibiyetle ayrıldı.





